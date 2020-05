Najtraženija Ljetna škola u Hrvatskoj: 'Polaznici rade na stvarnim zadatcima i ostaju raditi nakon završetka!'

Ususret jednoj od najtraženijih besplatnih Ljetnih škola u Hrvatskoj, razgovarali smo s Nikolom Mašićem, po struci inženjerom informacijskih tehnologija koji već skoro tri godine radi u jednoj od najbrže rastućih IT tvrtki u Srednjoj Europi, AGENCY04.

Nikola je na prošlogodišnjoj Ljetnoj školi AGENCY04 na kojoj se prijavilo 582 osobe bio mentor i pomagao u rastu i razvoju novih developera.

„Zadnje dvije godine bio sam mentor u Ljetnoj školi, a to znači da sam polaznicima pomagao u bilo koje doba dana, pa čak i noći. Kada god su zatražili savjet ili smjernice za rješavanje tjednih zadataka, bio sam im na raspolaganju. Istaknuo bih kako je moje iskustvo vezano uz Ljetnu školu jako pozitivno i jako mi je drago što nastavljamo i ove godine“, započeo je Nikola Mašić te nastavio:

„Prošlogodišnja je Ljetna škola bila organizacijski jako zahtjevna radi velikog broja prijava. Ono što bih istaknuo kao najbolji trenutak Ljetne škole, koji vole i polaznici, je dvodnevni hackathon. To je dvodnevno cjelodnevno programiranje uz roštilj i pivo.“

Specifičnost Ljetne škole svakako je odlična nadogradnja na znanje dobiveno na fakultetu, posebno jer je fokus na praksi, a ističe to i Mašić: „Ljetna škola je izuzetna prilika iz koje polaznici mogu dobiti uvid u stvarne radne zadatke i obveze jednog programskog inženjera. Vrijedno je to iskustvo koje studentima završnih godina IT studija pomaže prilikom odabira daljnje karijere.“

Mašić najavljuje i kako u AGENCY04 očekuju veću predanost kandidata ove godine, iako se škola održava tijekom ljetnih mjeseci, smatra kako je to odlična prilika da se istaknu među ostalim studentima, te nađu posao, a neki od njih svakako bi mogli ostati raditi i u AGENCY04 odmah nakon kolovoza, kada škola i završava:

„Neki od polaznika ostali su raditi kod nas, gdje direktno primjenjuju znanja i vještine usvojene u Ljetnoj školi, ali i nastavljaju svoj rast i razvoj pod budnim oko kolega. Mi im nastavljamo pomagati u tome“.

Prijave za Ljetnu školu traju do 22.lipnja ove godine, a prijaviti se možete ovdje, škola starta 18.7. i u potpunosti će se održavati online. Tako da polaznici mogu biti i svi koji su izvan Zagreba.