Najmanje 700.000 ljudi steklo imunitet, a do ljeta još milijun cijepljenih: Hrvatska se ističe i po neslavnom rekordu

Smanjene isporuke, antivakserski fenomen, nepovjerenje zbog straha od nuspojava i obustava cijepljenja na razini brojnih država – razlozi su zbog kojih cijepljenje stanovništva ide sporije nego što se očekivalo. Danas poput znanstvene fantastike zvuči činjenica da je prije 50 godina u Jugoslaviji cijepljeno 18 milijuna ljudi u samo nekoliko tjedana, čime je epidemija velikih boginja efikasno prekinuta.

Na trećini puta do cilja

U Hrvatsku je dosad stiglo 617.516 doza cjepiva, a cijepljene su 500.233 osobe. Prvom dozom njih 381.164, a drugom dozom 117.283. Pfizerovim cjepivom cijepljeno je 323.807 osoba, 82.178 Moderninim i 204.019 AstraZenecinim. Za 7512 cijepljenja nije poznat status, što u HZJZ-u objašnjavaju redovnim 5-postotnim greškama u radu koje ne utječu na proces. Ukupno je u Hrvatskoj u tri i pol mjeseca cijepljeno tek nešto više od pola milijuna građana, od toga samo oko 3% i drugom dozom. Starijih od 20 godina ima oko tri milijuna pa proizlazi da je cijepljeno oko 13% odrasle populacije.

>> VIDEO Pogledajte kako izgleda prvo drive-in-cijepljenje u Francuskoj

Prema posljednjim podacima Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), procjena je da najbolju procijepljenost za prvu dozu ima Mađarska s cijepljenih 35,9%. Slijede Malta (34,4%), Španjolska (21,7%) i Nizozemska (20,9%). Njemačka je cijepila 19,1%, Austrija 20,3%, Slovenija 19,3% građana. Najlošija je Bugarska s 8%. Za Hrvatsku u toj tablici stoji da je cijepila 14,2% građana. Tu negdje, ali ipak malo bolje stoje Rumunjska (14,6%), Češka (15,8%) i Grčka (16,2%). Za kolektivni imunitet trebalo bi cijepiti bar 70% populacije, procjenjuju infektolozi, ali uz eventualni rast lakoće i brzine kojom se prenosi virus, taj se postotak može popeti i do 90%.

Koliko je svijet od toga daleko, govori podatak da se jedino Izrael približava 70% cijepljenih. U toj zemlji je do jučer barem jednom ili objema dozama cijepljeno 61,64% populacije. Sljedeća je na listi, prema podacima znanstvene internetske publikacije Our World in Data, Velika Britanija u kojoj je cjepivo primilo više od 40 milijuna ljudi, odnosno, 47,62% stanovništva.

Slijede, recimo, Čile s 39,35%, SAD s 37%, Mađarska... U Srbiji, gdje je prije nekoliko dana počela i proizvodnja ruskog Sputnjika V, jučer je bilo 26,17% cijepljenih. Dvije velike zemlje, Indija i Rusija, pri dnu su liste sa svega 7,2%, odnosno 6,4% cijepljenih građana. U tablici Svjetske zdravstvene organizacije s podacima o cijepljenju u europskoj regiji Hrvatska se ističe po jednom neslavnom rekordu. Za našu je zemlju, naime, zabilježeno kako za čak 1756 cijepljenih nije poznato jesu li primili samo jednu ili obje doze. Iz Stožera su prije više od tjedan dana rekli da se ti podaci nadopunjavaju, no podatak se već danima ponavlja. Većina zemalja nema takvih nepoznanica (osim Italije s 292 slučaja s nejasnim brojem doza i Portugala s 54).

– Pitanje je kako se podaci prikazuju jer različiti su sustavi bilježenja, a upute su općenite. Mogli bismo i mi prikazati tih 1756 kao prvu dozu pa ne bismo imali to odstupanje – objašnjava dr. Ivana Pavić Šimetin, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.

Ona navodi i da postotak cijepljenih varira iz dana u dan ovisno o tome gleda li se ukupna populacija ili odraslo stanovništvo.

– Po našim posljednjim pokazateljima, cijepljeno je 14,6% stanovnika ako se gleda odrasla populacija, a 12% ako se gleda ukupan broj stanovnika – kaže dr. Pavić Šimetin.

>> VIDEO Istraživanje odgovorilo: Tko su antimaskeri u Hrvatskoj?

U naredna dva i pol mjeseca u Hrvatskoj se planira cijepljenje još oko milijun ljudi, odnosno do kraja lipnja trebalo bi se cijepiti 55 posto odraslih građana, a ukupno bi to bilo oko milijun i pol ljudi. Plan je da do kraja ljeta cjepivo dobije 70% stanovništva. Usprkos činjenici da smo sada tek na trećini zadanog cilja, a već smo zašli u drugo tromjesečje, razlog za optimizam u Vladi vide u najavljenom dolasku većih količina Pfizerova cjepiva.

– Dobro je da je, nakon što je osigurano dodatnih 740 tisuća doza Pfizerova cjepiva za Hrvatsku, dogovoreno i dodatnih pedeset milijuna doza za EU za drugo tromjesečje. Mislim da količina cjepiva više neće biti problem – kazao je Davor Božinović danas nakon sjednice Znanstvenog savjeta.

COVID-19 do sada je u Hrvatskoj preboljelo 300.900 osoba, prema podacima HZJZ-a. Dio ljudi bez sumnje prebolio ga je asimptomatski ili nisu ni testirani, pa je brojka i veća. Uzme li se u obzir da preboljenje znači i stvaranje imuniteta na najmanje šest mjeseci, te uz grubu procjenu da je više od polovice onih koji su COVID-19 preboljeli unatrag šest mjeseci, moglo bi se procjenjivati da je među preboljelima barem dvjestotinjak tisuća osoba koje su imune na koronavirus, što uz cijepljene podiže brojku ukupno imunih na najmanje 700.000 u ovom trenutku. Od ukupnog broja oboljelih u Hrvatskoj, dosad su preminule 6442 osobe, a oporavila se 279.151 osoba.

Turističke zemlje u ofenzivi

Jasno je stoga da sve zemlje planiraju intenzivnije provoditi cijepljenje. Posebice turističke zemlje. Španjolska, koja je dosad procijepila nešto manje od deset milijuna stanovnika, forsira tu vrstu zaštite od COVID-19 već do ljeta za 70% svog stanovništva. Grci su si zacrtali u narednim tjednima doseći 30% cijepljenih. Hrvatska, pak, za koji dan počinje cijepiti oko 70.000 stalno zaposlenih u turističkoj industriji, a plan je ubrzo uključiti i sezonce, te oko 90.000 domaćina u obiteljskom smještaju, što će svakako dobro odjeknuti među gostima.