Prema američkom istraživanju učinkovitost cjepiva Moderna nešto manja od početne

Američka biotehnološka tvrtka Moderna objavila je da je učinkovitost njezina cjepiva protiv koronavirusa na razini od 90 posto protiv svih oblika koronavirusne bolesti i 95 posto učinkovita protiv teških oblika te bolesti. Cjepivo i dalje pruža snažnu zaštitu protiv bolesti šest mjeseci nakon druge doze cjepiva.

Novi rezultati proizilaze iz treće faze kliničkog ispitivanja kojim je obuhvaćeno više od 30 000 ljudi diljem Sjedinjenih Država, a podatak o učinkovitosti predstavlja blagi pad u odnosu na raniji podatak od 94,1 posto objavljen u časopisu New England Journal of Medicine u prosincu. Novi broj temelji se na 900 analiziranih covid slučajeva iz studije do 9. travnja, dok se prethodni temeljio na 185 slučajeva.

U priopćenju tvrtke nije navedeno zašto je djelotvornost cjepiva nešto manja, ali jedan od razloga mogao bi biti pojava novih zabrinjavajućih inačica koje nisu toliko osjetljive na antitijela koja se javljaju kao odgovor na cjepivo.

Moderna radi na dva modificirana cjepiva specifična za novu, južnoafričkoj varijantu virusa i objavila je da su studije na miševima pokazale da su ta cjepiva izazvala povećani imuni odgovor. Rezultati tih studija objavljeni su u znanstvenom radu koji sada čeka znanstvenu recenziju.

"Novi pretklinički podaci o kandidatima za cjepivo, specifičnima za varijantu koronavirusa, daju nam temelja za vjerovanje da možemo proaktivno odgovoriti na nove inačice virusa", rekao je izvršni direktor Stephane Bancel.

Tvrtka je objavila da je do 12. travnja globalno isporučila 132 milijuna doza svog cjepiva, uključujući približno 117 milijuna doza u Sjedinjene Države. Do kraja svibnja isporučit će još 100 milijuna doza, a slijedi još 100 milijuna do kraja lipnja.

Kliničko ispitivanje cjepiva te tvrtke za adolescente u dobi od 12 do 17 godina provodi se na 3000 ispitanika u SAD-u, a u tijeku je prikupljanje 6750 ispitanika u SAD-u i Kini za pedijatrijsko kliničko ispitivanje za djecu u dobi od šest mjeseci do 11 godina. Cjepivo Moderne odobreno je u više od 40 zemalja.