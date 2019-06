Najlakše uče dok su mali, a to je najbolje vrijeme i za navikavanje na zvukove

Psi su omiljeni kućni ljubimci. Kako bi udovoljili ulozi koja im je namijenjena u ljudskoj obitelj, potrebno im je učenje ljudskih pravila ponašanja. Osim toga, psi moraju naučiti komunicirati s pripadnicima svoje vrste i drugih vrsta životinja s kojima žive.

Kako ih svemu tome naučiti doznat ćete na predavanju koje organiziraju Udruga House of Paws (HOP) i salon za pse Gala, a održat će se u subotu 8. lipnja u prostoru gradske četvrti Retfala, Strossmayerova 200, u Osijeku. O socijalizaciji i habituaciji pasa govorit će dr. sc. Irena Petak, savjetnica za ponašanje životinja.

– U razdoblju rane socijalizacije učenje je najlakše, pa je to razdoblje života u kojem bi štenci postupno morali biti izloženi okolišu u kakvom će živjeti kao odrasle jedinke. Vrijeme socijalizacije pasa je od trećeg do šesnaestog tjedna života. U početku socijalizacije štenad uči pravila ponašanja uz mamu kuju u leglu, a prisustvo i nježno bavljenje čovjeka sa štenadi dobrohotno djeluje na daljnji razvoj društvenosti. Također, štenad u tom razdoblju spremno prihvaća pripadnike drugih vrsta životinja. Habituacija je proces koji se odvija istovremeno sa socijalizacijom. Time se štenci navikavaju na neprijeteće podražaje u svom okolišu i uče ih ignorirati. Kroz proces habituacije psi se nauče ne reagirati na zvukove kućanskih aparata, vožnju u automobilu, javnom gradskom prijevozu i liftu, podnositi buku pirotehnike, hodati po različitim podlogama – kaže dr. sc. Irena Petak.

Dodaje da nesocijalizirani psi razvijaju brojne probleme u ponašanju, kao što su strašljivost, anksioznost i agresija.

– Problemi u ponašanju pokazatelj su da se životinja ne osjeća dobro u okruženju gdje živi i da je u stresu. S takvim kućnim ljubimcima vlasnici često ne ostvare kvalitetnu emocionalnu vezu, pa ih odbacuju i ostavljaju u skloništima za napuštene životinje. Nakon razdoblja socijalizacije psi mogu i dalje učiti sve što im je potrebno za sretan život u ljudskom okruženju, no učenje je nešto sporije jer je praćeno emocijom straha – ističe I. Petak.

Sve što vas zanima moći ćete pitati i nakon predavanja. Kako je broj mjesta ograničen, najavite se na telefon 099/66-82-371. Predavanje počinje u 16 sati.

O socijalizaciji pasa, ali i o drugim temama vezanim uz kućne ljubimce, možete pročitati i na https://argos.hr/