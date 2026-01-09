Naši Portali
PRAVA ZIMA

Najhladnije mjesto u Hrvatskoj: Evo gdje je jutros zabilježen 'najdeblji' minus

Zaleđeni slap na izletištu Vranjevina nedaleko Daruvara
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Dora Taslak
09.01.2026.
U unutrašnjosti će, uz kišu i susnježicu, padati i snijeg, ali mjestimice i kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na sjeveru zemlje

Iznimno hladno uz temperature ispod nule bilo jutros diljem zemlje. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u 6 sati bilo je najhladnije u mjestu Drenovci. Tamo je tada, naime, izmjerena temperatura od -11,4 °C. U isto vrijeme, u Osijeku i Varaždinu je bilo -9 °C, u Daruvaru i Zagrebu -7.7 °C, a u Gospiću -6,8 °C. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi kako će danas biti pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, ponajprije na sjevernom dijelu moguće i obilnom te praćenom grmljavinom. U unutrašnjosti će, uz kišu i susnježicu, padati i snijeg, ali mjestimice i kiša koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima, osobito u drugom dijelu dana na istoku i na sjeveru zemlje. Uz to, obilnije oborine može biti u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će danas biti slab, posebice u gorju i umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, poslijepodne u okretanju na jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između -1 i 4, a na obali i otocima između 8 i 13 °C.

Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je zbog snijega i poledice za osječku regiju. Kako DHMZ pojašnjava, u prvom dijelu dana očekuje se poledica zbog ponovnog smrzavanja ugaženog snijega. Poslijepodne slijedi kiša koja se ledi na tlu i predmetima, a mjestimice će biti i deblji sloj leda. "Poduzmite mjere samozaštite. Rasprostranjena je pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom, što za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik da vozači ostanu zameteni. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", kaže DHMZ. 

Zbog istog je razloga za zagrebačku regiju upaljeno narančasto, a za karlovačku, gospićku i kninsku žuto upozorenje. Narančasto upozorenje na snazi je za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju zbog iznimno niskih temperatura. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", kažu iz DHMZ-a. Također, zbog toga su žuta upozorenja izdana za gospićku, kninsku i riječku regiju. Za veći dio obale upozorenja su izdana zbog vjetra. 

Sutra, u subotu, bit će do pretežno oblačno, na Jadranu mjestimice kiša, rijetko je moguće i malo snijega. U unutrašnjosti se očekuje oborina na granici kiše i snijega, a još tijekom noći lokalno se može i smrzavati na hladnom tlu i predmetima. U nedjelju će biti promjenjivo oblačno, na kopnu još ponegdje malo snijega, na otocima kiše, a poslijepodne u većini krajeva sunčanije. Idući će tjedan početi sunčano uz promjenjivu naoblaku, a uglavnom tijekom noći na istoku rijetko je moguće malo snijega. Temperatura zraka bit će u padu pa će u ponedjeljak ujutro biti vrlo hladno, osobito na kopnu.
Propala tenda kafića u centru Zagreba

dhmz temperatura vremenska prognoza vrijeme

