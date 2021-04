Najbrža nacija u cijepljenju ima zastrašujući porast zaraze

Prema upravo ažuriranim podacima Worldometera jučer je u svijetu zabilježen treći najveći dnevni porast broja novozaraženih, 804.000, a više je zabilježeno samo 7. i 8. siječnja po 845.000. Zastrašujuće je strm uspon na grafikonu koji prikazuje dnevni broj novozaraženih u Indiji. Prije mjesec dana bili su na oko 25.000 novozaraženih u jednom danu, ali od tada iz dana u dan bilježe ogroman porast pa su 1. travnja prešli 81.000, a jučer rekordnih 199.569. Kad se to usporedi s prvim valom, Indija je na oko 25.000 novozaraženih dnevno bila 8. srpnja, a nakon mjesec dana bili su na "samo" 62.000 i na vrhuncu tog vala 11. rujna imali su 97.000 novozaraženih. Za taj porast trebala su im 63 dana u prvom, a 21 dan, triput kraće, u drugom valu! I po svemu sudeći tom porastu nije kraj.

U Indiji je broj zaraženih porastao za 2,6 milijuna za trideset dana. Jedino je SAD imao ubrzanije širenje, ali ne u početnoj fazi vala širenja zaraze već kad su bili na vrhuncu pa im je dnevni broj novozaraženih od 27. prosinca porastao za gotovo 163.000 do rekordnih 309.035 novozaraženih 8. siječnja. Odnosno, za 12 dana ukupan broj potvrđeno zaraženih povećan je za oko 2,8 milijuna. Širenje zaraze u SAD-u je u prvom valu išlo sporije, otprilike slično kao i u indijskom prvom valu, s tim da su oni na vrhuncu tog vala 24. srpnja imali 84.000 novozaraženih. Zatim su bili na oko četrdesetak tisuća sve do početka listopada kad je počeo rast drugog vala u kojem su od 54.000 za mjesec dana, 18. studenoga, bili na 187.000. SAD ima četiri puta manje stanovnika od Indije, i dosad su proveli 423 milijuna testova, 1,2 milijuna na milijun stanovnika, a Indija 260 milijuna što je u omjeru na milijun stanovnika značajno manje 187.000 testova.

Osim toga, gustoća naseljenosti je ogroman indijski problem u sprečavanju širenja zaraze, 464 stan./km² , doduše s tek 35 posto urbanog stanovništva u usporedbi s američkih 36 stan./km² i 83 posto urbanog stanovništva, prema podacima Worldometera. Sve to budi strahovanja da bi virus mogao postići eksplozivan rast u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji svijeta s oko 1,39 milijardi stanovnika. Jedino što posljedice razmjerno neće biti kao u SAD-u, jer su značajno mlađa nacija. Dok je američki medijan starosti 38 godina, indijski je 28 godina. Iako će sljedećih tjedana uslijediti porast broja mrtvih sukladno porastu broja zaraženih, ipak Indija je tek protekla dva dana prešla brojku od tisuću mrtvih. Ohrabrujuća je masovna kampanja cijepljenja. BBC prenosi tvrdnje indijskih vlasti da su u cijepljenju postali "najbrža zemlja na svijetu" primijenivši 100 milijuna doza za 85 dana, dok je SAD-u za to trebalo 89, a Kini 102 dana. Indijci su prvo cijepili one na prvoj liniji u borbi protiv pandemije, a od 1. ožujka cijepe starije od 60, te one s rizičnim bolestima od 45 do 59 godina. U njihovoj trećoj fazi cijepit će starije od 45.

Brazil je od 2.ožujka stalno iznad tisuću mrtvih dnevno s trendom porasta tako da su prošli tjedan imali dva dana i više od 4000 mrtvih. Iako im se broj zaraženih u pravilu kreće od 70 do najviše 97 tisuća dnevno. Brazilski medijan starosti je 33,5 godina, gustoća naseljenosti od 25 stan./km² i imaju 88 posto urbanog stanovništva. Virus ima bolje uvjete za širenje u urbanim i gušće naseljenim područjima, dok potencijalno teže posljedice može izazvati u zemljama sa starijim stanovništvom. Najviše mrtvih od COVID-19 u jednom danu bilo je 12. siječnja u SAD-u 4484 smrtna slučaja. Unatoč masovnom cijepljenju SAD je tek proteklih dana s brojem smrtnih slučajeva pao ispod tisuću dnevno, jučer 915, dok je strmoglavi pad broja zaraženih od početka ožujka zaustavljen na stalnih 50 do 80 tisuća zaraženih dnevno.

Turska je jedna od velikih zemalja, s oko 85 milijuna stanovnika, u kojoj virus buja. Početkom ožujka prešli su brojku od 10.000 novozaraženih dnevno, na kraju ožujka bili su na 39.000, a jučer na rekordnih 62.797. Imaju i rekordne brojke smrtnih slučajeva, jučer 279, što još nije poprimilo razmjere koji se mogu očekivati s obzirom na porast broja zaraženih.

Njemačka je u posljednja 24 sata imala rekordan broj novozaraženih više od 32.500, a 405 mrtvih najviše je od 23. veljače.

Iako širenje zaraze u Poljskoj jenjava, jučer su imali drugi najveći broj smrtnih slučajeva, 803. Slično je i u Ukrajini gdje je jučer po sedmi put ovog mjeseca bilo više od 400 smrtnih ishoda. Italija nakon prošlotjednih 718 jučer je imala 469 smrti povezanih s COVID-19.

Mađarska unatoč masovnom cijepljenju (barem jednu dozu dobila je trećina stanovništva) tek bilježi značajan pad širenja zaraze, ali i dalje imaju rekordne brojke mrtvih, tek nešto manje od 300 dnevno, te su kad se izuzmu države-gradovi, iza Češke s 2622 smrtna slučaja na milijun stanovnika, drugi s 2517, pa slijedi BiH 2341, Crna Gora 2237, Bugarska 2153, Sjeverna Makedonija 2075, Belgija 2030, Slovenija 1989, Slovačka 1977, Italija 1913, UK 1865, SAD 1738, Brazil 1694, Peru, Portugal, Španjolska, Meksiko, Poljska 1585, 19. je Hrvatska 1566 i Francuska 1526.

S obzirom na kaotičnu kampanju cijepljenja u kojoj još nije cijepljeno ni pola najugroženijih, starijih od 65 i rizičnih u svim dobnim skupinama, a osobito u Zagrebu (gdje se uz to još i s relativno manjim brojem testiranja maskira stvarno stanje), unatoč čemu se svakim danom najavljuje prioritetno cijepljenje novih skupina, nakon turističkih djelatnika, iznajmljivača, nastavnika, novinara..., lako je moguće da ćemo se na svjetskoj listi smrtnosti od COVID-19 i mi penjati bliže našim susjedima.

Video: U Francuskoj je otvoreno prvo drive-in-cijepljenje: Pogledajte kako izgleda!