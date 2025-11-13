Naši Portali
AKTIVIZACIJA STOLJETNOG BRENDA

Nadzorni odbor dao suglasnost: Žito kupuje Zvijezdu

Zagreb: Konferencija za medije povodom uvrštenja dionica Žito grupe na Zagrebačku burzu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
13.11.2025.
u 12:06

Nadzorni odbor dao je upravi suglasnost na sklapanje usuglašenog ugovora o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i  Zvijezda Slovenija, od društva Fortenova Grupa kao prodavatelja, kaže se u obavijesti.

Nadzorni odbor Žita dao je upravi suglasnost za kupnju Zvijezde Plus i Zvijezde Slovenija od Fortenova Grupe, izvijestilo je Žito u četvrtak. Nadzorni odbor dao je upravi suglasnost na sklapanje usuglašenog ugovora o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i  Zvijezda Slovenija, od društva Fortenova Grupa kao prodavatelja, kaže se u obavijesti.   

Kupoprodajnim ugovorom definirani su uvjeti i radnje koje su Žito i Fortenova Grupa dužni ispuniti kao pretpostavke za zaključenje transakcije, uključujući između ostalog dobivanje odobrenja koncentracije od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Što se tiče konačne kupoprodajne cijene, navodi se da će ona biti utvrđena po zaključenju transakcije, sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene, ovisno o ostvarenim financijskim rezultatima i poslovanju Zvijezda Plus.

Najavljuje se da će Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija nakon provedbe transakcije i dobivanja svih potrebnih regulatornih odobrenja, nastaviti poslovati kao zasebna trgovačka društva sa zadržanim organizacijskim strukturama i poslovnim identitetima.

Zvijezda Žito grupa

