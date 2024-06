Nada Klaić, najutjecajnija hrvatska medievalistica 20. stoljeća

VELIKI INTERVJU

Plenković: Naći ću jako dobrog kandidata da pobijedimo Milanovića. Ja se neću kandidirati

Ako smo nešto naučili, a to mi je inače jedna od političko-diplomatskih vještina, to je da održavamo generalni smjer stabilnosti, a da ove sitnije detalje rješavamo, tako ćemo i to rješavati, poručio je Plenković