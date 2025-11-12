Nacija upozorena na moguću katastrofu: 'To je izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti'

Island je potencijalni kolaps ključnog strujnog sustava Atlantskog oceana proglasio egzistencijalnom prijetnjom te je započeo s planiranjem najgorih mogućih scenarija. Atlantska meridionalna preokretna cirkulacija, poznata kao AMOC, funkcionira poput goleme oceanske transportne trake koja prenosi toplu vodu iz tropskih područja u sjeverni Atlantik. Golfska struja pritom ima vitalnu ulogu, djelujući kao glavna struja koja tu toplu vodu nosi uzduž istočne obale SAD-a prema sjeveru. Ovaj sustav pridonosi blažim zimama u regijama poput sjeverozapadne Europe i sjeveroistoka SAD-a te utječe na globalne vremenske obrasce, uključujući tropske kiše. Međutim, kako porast temperature ubrzava otapanje arktičkog leda i uzrokuje izlijevanje otopljene vode s grenlandskog ledenog pokrova u ocean, znanstvenici upozoravaju da bi hladna slatka voda mogla poremetiti tok morske struje. Potencijalni kolaps AMOC-a mogao bi izazvati moderno ledeno doba, s padom zimskih temperatura diljem sjeverne Europe na nove hladne ekstreme, donoseći znatno više snijega i leda. AMOC se urušavao i u prošlosti, posebno prije posljednjeg ledenog doba koje je završilo prije otprilike 12 000 godina. "To je izravna prijetnja našoj nacionalnoj otpornosti i sigurnosti", izjavio je islandski ministar za klimu Johann Pall Johannsson, za Reuters. "Ovo je prvi put da je specifičan fenomen povezan s klimom formalno predstavljen Vijeću nacionalne sigurnosti kao potencijalna egzistencijalna prijetnja", dodao je. Povećanje broja takvih slučajeva znači da će islandska ministarstva biti u pripravnosti i koordinirati odgovor, dodao je Johannsson. Vlada procjenjuje koja su daljnja istraživanja i politike potrebne, a u tijeku je rad na politici pripravnosti za katastrofe.

Procijenjeni rizici obuhvaćaju niz područja, od energetske i prehrambene sigurnosti do infrastrukture i međunarodnog prijevoza. Kolaps Atlantske struje mogao bi imati posljedice daleko izvan sjeverne Europe. Znanstvenici tvrde da bi to potencijalno moglo destabilizirati dugogodišnje obrasce oborina na koje se oslanjaju poljoprivrednici diljem Afrike, Indije i Južne Amerike. To bi također moglo pridonijeti bržem zagrijavanju na Antarktici. Znanstvenici su upozorili da svijet podcjenjuje prijetnju da bi kolaps AMOC-a mogao postati neizbježan u sljedećih nekoliko desetljeća zbog stalnog rasta globalnih temperatura. Nordijsko vijeće ministara financiralo je u listopadu radionicu 'Nordijski tjedan odlaganja otpada' na kojoj je 60 stručnjaka procjenjivalo kako bi to moglo utjecati na društva. Organizatori su rekli da dovršavaju preporuke sa sastanka. "Postoji mnoštvo istraživanja o vjerojatnosti kada će se točno stvari dogoditi", rekao je Aleksi Nummelin, fizikalni oceanograf u Finskom meteorološkom institutu. Nadalje, znanstvenici s više od 30 sveučilišta i međunarodnih organizacija upozorili na ubrzano otapanje ledenjaka, ledenih ploča i drugih zaleđenih područja.

Druga ministarstva za klimu i meteorološki uredi diljem sjeverne Europe rekli su Reutersu da financiraju više istraživanja, a istovremeno procjenjuju moguće rizike u svojim planovima prilagodbe klimatskim promjenama. Irska meteorološka služba izjavila je da su njezini znanstvenici prošle godine informirali premijera zemlje, a prošli mjesec parlamentarni odbor. Norveško ministarstvo zaštite okoliša izjavilo je da „nastoji produbiti razumijevanje problema kroz nova istraživanja“ prije nego što odluči hoće li AMOC klasificirati kao sigurnosni rizik. Britanija je izjavila da prati znanstvena izvješća koja sugeriraju da je nagli kolaps malo vjerojatan tijekom ovog stoljeća, a istovremeno je uložila više od 81 milijun funti u istraživanje. "Znanost se razvija prilično brzo i vrijeme istječe da se išta poduzme po tom pitanju jer bi prekretnica mogla biti prilično blizu", rekao je oceanograf i klimatolog Stefan Rahmstorf iz njemačkog Instituta za istraživanje utjecaja klime u Potsdamu, prenosi Daily Mail.

Prema Wikipediji, AMOC je glavna morska struja u Atlantskom oceanu. Svojstven joj je tok tople slane ka sjeveru u gornjim slijevima i nakon obrtaja na dalekom sjeveru gdje se ohladila, struja pada na dno i teče ka jugu u dubinama Atlantskog oceana. Dio je termohalinske pokretne vrpce. AMOC je važna sastavnica Zemljina klimatskog sustava. Ovaj sustav oceanskih struja prenosi bitan udio toplinske energije iz tropskih zemljopisnih širina i južne polutke na sjeverni Atlantski ocean, otkamo se toplina prenosi u atmosferu. Promjene u ovom oceanskom toku imaju duboki učinak na globalni klimatski sustav.