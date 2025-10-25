Alarmantni trend izaziva ozbiljnu zabrinutost diljem svijeta: 'Događa se brže nego ikada u posljednjih 4000 godina'

Novo istraživanje zabrinjava znanstvenike. Upozoravaju da razina mora raste brže nego ikada u posljednjih 4000 godina, a potaknuto je klimatskim promjenama i ljudskim aktivnostima. Istraživanje sa Sveučilišta Rutgers, objavljeno u časopisu Nature, pokazuje da se od 1900. godine globalna razina mora povećava prosječnom brzinom od 1,5 milimetara godišnje. Ovaj alarmantni trend izaziva ozbiljnu zabrinutost za obalna područja diljem svijeta, posebice za velike gradove poput New Yorka, Jakarte, Manile i kineskih gospodarskih središta.

Naime, prema istraživanju dvije ključne sile potiču ovaj porast, toplinsko širenje oceana zbog globalnog zagrijavanja i topljenje ledenjaka. Kako temperature planeta rastu, oceani upijaju više topline, što povećava njihov volumen. Istovremeno, ledenjaci, posebice Grenlandski ledeni pokrov, gube masu rekordnom brzinom. U razdoblju od rujna 2023. do kolovoza 2024., Grenland je izgubio 80 milijardi tona leda, što je 28. godina zaredom gubitka veće količine leda od one koja se obnavlja. Ovaj ledeni pokrov sadrži dovoljno vode da globalnu razinu mora podigne za 7,4 metra ako se potpuno otopi.

Za svaki centimetar porasta razine mora, oko šest milijuna ljudi postaje izložen riziku od poplava u obalnim područjima. Posebno su ugrožene delte, plodna područja uz obale koja su ključna za poljoprivredu, promet i urbani razvoj. "Centimetri porasta razine mora značajno povećavaju rizik od poplava u deltama, koje su važna ne samo za domaća tržišta, već i kao međunarodna proizvodna središta", ističe Yucheng Lin, glavni autor studije. Istraživanje posebno naglašava ranjivost Kine, čiji najveći i ekonomski ključni gradovi, poput Šangaja, suočavaju se s 'dvostrukom prijetnjom' porasta razine mora i potonuća tla. No, problem nije ograničen samo na Kinu. Slični rizici prijete i drugim svjetskim metropolama izgrađenim na niskim obalnim ravnicama, piše Euronews.

"Ako ne poduzmemo mjere, posljedice će biti katastrofalne, ne samo za obalne zajednice, već i za globalne lance opskrbe", upozorava Lin. Studija naglašava potrebu za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, prilagodbоm infrastrukture i zaštitom osjetljivih područja kako bi se smanjila ranjivost na poplave. Porast razine mora globalni je izazov koji zahtijeva hitnu akciju.