Otvorena lista čekanja za vožnju robotaksijem Mate Rimca, evo kako biti prvi

Nakon velike vijesti od prošlog petka po kojoj Verne, domaća platforma za razvoj autonomne vožnje Mate Rimca, stupa u suradnju s Uberom i kinesko-američkom tvrtkom Pony.ai koja trenutno ima aktivnu takvu uslugu u kineskim gradovima, iz Vernea su nam odgovorili na neka pitanja. I to u cilju da se razjasne nejasnoće oko najavljene suradnje. Najprije, ova suradnja nije dio EU projekta.

- Suradnja Vernea sa Uberom nije dio EU projekta. Financijski je ova faza u potpunosti odvojena od projekta razvoja novih vozila i infrastrukture sufinanciranog iz EU novaca. Uber nastupa kao ulagač u Verne i pruža pristup svojoj globalnoj platformi na kojoj će biti dostupna Verne vozila. Verne vozila biti će dostupna i direktno u Verne aplikaciji. Pony.ai osigurava sustav za autonomnu vožnju. U ovoj fazi projekta, koju smo uvrstili u razvoj projekta zbog sigurnosti i za nju osigurali u potpunosti privatno financiranje, Verne planira komercijalno lansirati uslugu korištenjem postojećih vozila uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu. To je uobičajeni pristup robotaksi kompanija koji se pokazao kao najsigurni i najbolji način lansiranja usluge, kao što je to bio slučaj kod američke usluge Waymo - kažu u Verneu. Pojašnjavaju kako se usluga pokreće na taj način kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i na postepen način dokazala sigurnost vozila za putnike i okolinu.

- Iduća faza bit će prelazak na potpuno autonomni operativni model u kojem više neće biti sigurnosnog operatera u autu. Ova faza će uključivati i finalno Verne vozilo, dvosjed koji je predstavljen javnosti, a koji nije predviđen za vožnju uz prisustvo sigurnosnog operatera. Ova faza pokretanja usluge, koja ponavljamo nije financirana iz EU novca, dodana je prvenstveno zbog naglaska na sigurnost kako bi se omogućio prijelazni period uz sigurnosnog operatera. Sva sredstva koja su dodijeljena Verneu kroz Mehanizam za oporavak i otpornost korištena su za razvoj, testiranje i operativne pripreme finalnog sustava, u skladu s odobrenim fazama projekta. Da podsjetimo, Verne je do sada iz EU fondova povukao ukupno 89,7 milijuna eura dok je od privatnih investitora prikupio više od 100 milijuna eura, ne računajući ovu investicijsku rundu koja će ukupan iznos privatnih sredstava višestruko povećati - kažu u kompaniji Verne.

Potvrđuju, također, da u projektu više nema izraelskog Mobileyea koji je u početku bio spominjan. - Kao što smo od početka komunicirali, Project 3 Mobility ne razvija vlastiti sustav autonomne vožnje, već od početka gradi model koji se oslanja na integraciju provjerenih tehnoloških rješenja partnera. Troškovi razvoja sustava autonomne vožnje mjere se u milijardama eura, a o kompleksnosti samog razvoja dovoljno je reći i da su neke od kompanija koje su uložile milijarde dolara bile neuspješne - kažu, ističući primjere poput tvrtke Cruise koji je uložio više od 10 milijardi američkih dolara, Argo s više od dvije milijarde dolara.

- Autonomni sustav vožnje tvrtke Mobileye intenzivno smo testirali s ciljem provjere mogućnosti sustava u stvarnim uvjetima na zagrebačkim cestama. Također, testirali smo u stvarnim uvjetima i sustave još četiri proizvođača, uključujući i sustav Pony.ai. Nakon inicijalnih testiranja, sustav Pony.ai-ja je dodatno testiran u Zagrebu te je odabran kao sustav koji najbolje odgovara trenutačnim tehničkim, operativnim i vremenskim zahtjevima projekta te omogućuje sigurno i kvalitetno pružanje usluge. Vjerujemo da ovakav izbor osigurava najviše standarde sigurnosti za naše korisnike i brzu implementaciju tehnologije na tržištu, kažu. Također je sada jasno i s kojim će vozilom početi komercijalna usluga robotaksija u Zagrebu.

- U ovoj fazi planiramo komercijalno lansirati uslugu korištenjem postojećih vozila Arcfox uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu. To vozilo ne predstavlja konačni model robotaksija, već trenutačnu fazu u procesu pripreme i pružanja usluge. Kao i kod svih sustava autonomne vožnje, usluge započinje korištenjem postojećih vozila uz prisutnost sigurnosnog operatera na mjestu vozača, što u ovom slučaju služi validaciji sigurnosti i pripremi za prijelaz na potpuno autonomni operativni model, budući da konačno Verne vozilo nije predviđeno za vožnju uz prisustvo operatera. Ova faza projekta dodana je prvenstveno zbog naglaska na sigurnost kako bi se omogućio prijelazni period uz sigurnosnog operatera - objasnili su u Verneu.

Ističu kako je sustav Pony.ai-ja prošao i fazu testiranja i prilagodbe u Zagrebu u kojoj su prošli više 40.000 km. Tek nakon svih ovih testiranja i certificiranja od strane neovisnog tijela iz EU, usluga je spremna za komercijalno pokretanje s putnicima. Poručuju da će građani Zagreba vrlo brzo imati priliku iskusiti prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. - Ako žele biti među prvima u vožnji, mogu se prijaviti na listu čekanja putem naše web stranice - kažu navodeći i da će se po završetku procesa istraživanja i razvoja krenuti s proizvodnjom.