Iranska revolucionarna garda objavila je da je izvela napade na raspoređivanje ukrajinskih vojnika u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema njihovim tvrdnjama, operacije su bile usmjerene na lokacije na kojima su prisutne ukrajinske i američke snage, uz korištenje precizno utvrđenih koordinata.

Izvori navode kako su te akcije opisane kao brze i odlučne, s ciljem izravnog gađanja vojnih ciljeva u obje zaljevske države. izvori iz UAE i Kuvajta potvrđuju da je Iran posljednjih tjedana doista izvodio napade na američke vojne objekte i infrastrukturu u regiji, uključujući baze u Kuvajtu i UAE, dok je prisutnost ukrajinskih stručnjaka uglavnom povezana s obrambenom suradnjom i zaštitom od dronova, a ne klasičnim borbenim raspoređivanjem. Za sada nema informacija o tome ima li poginulih ili ranjenih među ukrajinskim vojnicima.