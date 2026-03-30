Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLISKI ISTOK GORI

Iranska revolucionarna garda: Gađali smo i ukrajinske vojnike

Ukrainian servicemen attach a small air bomb to a heavy strike drone before a test flight at a training ground in Zaporizhzhia region
Foto: STRINGER/REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
30.03.2026.
u 10:42

Za sada nema informacija o tome ima li poginulih ili ranjenih među ukrajinskim vojnicima.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je izvela napade na raspoređivanje ukrajinskih vojnika u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema njihovim tvrdnjama, operacije su bile usmjerene na lokacije na kojima su prisutne ukrajinske i američke snage, uz korištenje precizno utvrđenih koordinata.

Izvori navode kako su te akcije opisane kao brze i odlučne, s ciljem izravnog gađanja vojnih ciljeva u obje zaljevske države. izvori iz UAE i Kuvajta potvrđuju da je Iran posljednjih tjedana doista izvodio napade na američke vojne objekte i infrastrukturu u regiji, uključujući baze u Kuvajtu i UAE, dok je prisutnost ukrajinskih stručnjaka uglavnom povezana s obrambenom suradnjom i zaštitom od dronova, a ne klasičnim borbenim raspoređivanjem. Za sada nema informacija o tome ima li poginulih ili ranjenih među ukrajinskim vojnicima.
FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
Ukrainian servicemen attach a small air bomb to a heavy strike drone before a test flight at a training ground in Zaporizhzhia region
1/32
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!