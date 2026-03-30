Članovi masonske lože izlaze pred francuski sud. Naručivali ubojstva, uključeni su i vojnici, obavještajci...

Dvadeset i dvije osobe od ponedjeljka izlaze pred francuski sud pod optužbama za ubojstvo i druge teške zločine povezane s masonskom ložom čije se članove tereti za naručena ubojstva. Sedmorici optuženika, među kojima su bivši obavještajci, vojnici i poduzetnici, prijeti kazna doživotnog zatvora, prenosi agencija France Presse.

Njih 22 optuženo je za ubojstvo, pokušaj ubojstva, teški napad i zločinačko udruživanje u ime mafijaške skupine unutar masonske lože Athanor u pariškom predgrađu Puteaux. Na optuženičkoj klupi nalazi se najmanje četvero slobodnih zidara od dvadesetak članova te lože.

Među ostalim optuženicima su četiri časnika francuske vanjske obavještajne službe (DGSE), tri policajca, šest direktora, zaštitar, liječnik i inženjer. Većina optuženih, u dobi između 30 i 73 godine, dosad nije imala policijski dosje. Navodni voditelji kriminalnih operacija su masoni iz lože Athanor: Jean-Luc Bagur, Frederic Vaglio i Daniel Beaulieu. U slučaju proglašenja krivnje, prijeti im doživotni zatvor. Slučaj je pokrenut nakon neuspjelog naručenog ubojstva u srpnju 2020. godine, kada su dvojica pripadnika francuske padobranske pukovnije uhićena s oružjem u blizini doma poslovne savjetnice Marie-Helene Dini.

Tijekom ispitivanja rekli su da su vjerovali da se ubojstvo Dini od njih traži u ime francuske države, pod izgovorom da radi za izraelsku špijunsku agenciju Mossad. Istražitelji su otkrili njenu poveznicu s Bagurom, poslovnim konkurentom i 69-godišnjim „štovanim meštrom” lože Athanor. Prema navodima iz istrage, Bagur je od kolege masona Vaglija zatražio da organizira eliminaciju njegove suparnice za naknadu od 70 tisuća eura.

Vaglio, 53-godišnji poduzetnik, navodno je djelovao kao posrednik između nalogodavca i odreda plaćenika koji su radili za još jednog masona iz lože Athanor, Beaulieua, inače umirovljenog agenta unutarnje obavještajne službe (DGSI). Vođa plaćenika Leroy u pritvoru je priznao da su on i njegovi suradnici izveli većinu napada, pljački i ubojstava za mafiju iz lože Athanor – uključujući ubojstvo vozača trkaćih automobila, piše France Presse. S vremenom su zločini koje je naručivala masonska mafija eskalirali, od sitnih osvetničkih napada do ubojstava. U slučaju s industrijskom špijunažom Leroyeva je skupina navodno na ulici napala jednu poduzetnicu i otela joj računalo. Automobil jedne od Bagurovih suradnica planuo je 2019. godine nakon što je otkrila dokaze o financijskoj prijevari unutar njegove tvrtke. Godine 2018. u šumi je pronađeno tijelo vozača utrka Laurenta Pasqualija. Prema navodima francuskih medija, likvidiran je jer navodno nije platio dug koji je imao prema Vagliovim prijateljima.

Leroy, koji je napustio vojsku kako bi postao zaštitar, rekao je policiji da je cijelo vrijeme mislio da djeluje u ime vlade. Požalio se da ga je Beaulieu „manipulirao” i mamio idejom da postane doušnik obavještajne agencije DGSI. „Ono što je mojoj klijentici bilo zastrašujuće jest činjenica da su ključne figure u ovom slučaju – policajci, bivši agenti DGSI-ja i masoni – upravo oni ljudi koji bi trebali djelovati za dobrobit društva”, rekao je odvjetnik Marie-Helene Dini, Jean-William Vezinet. Nije jasno kakve će informacije tužiteljstvo moći dobiti od Beaulieua koji je u pritvoru pokušao počiniti samoubojstvo, što ga je učinilo invalidom s „narušenom koncentracijom”, rekao je njegov odvjetnik. Očekuje se da će suđenje trajati najmanje tri mjeseca.