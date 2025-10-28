Bill Gates šokirao klimatske aktiviste: 'Previše novca odlazi na borbu protiv klimatskih promjena'

U naglom preokretu prema "apokaliptičnoj" zajednici aktivista za zaštitu okoliša, Bill Gates - čovjek koji je godinama bio jedan od najvećih donatora i najglasniji zagovaratelj smanjenja CO2 emisija - objavio je u utorak esej kojim je uznemirio cijelu ekološku zajednicu. U istom tvrdi da bi se sva sredstva i napori trebali preusmjeriti na borbu s "neposrednijim prijetnjama" - bolestima i gladi. Smatra da promjena klime neće uništiti čovječanstvo te da su već postignuti stvarni pomaci u smanjenju ugljičnih emisija, ali se i dalje troši previše novca na skupe i dvojbene projekte, piše CNN .

Važno je za naglasiti da Gates tvrdi da borbu protiv klimatskih promjena ne treba potpuno zanemariti, ali da treba raditi na ponovnom postavljanju prioriteta. Upozorava i na rezove koje je uvela administracija Donalda Trumpa, koji su doveli do ukidanja financiranja USAID-a koji je godišnje osiguravao osam milijardi dolara pomoći siromašnim zemljama za hranu i lijekove. "Klima, bolesti i neimaština su veliki problemi", piše Gates, "trebamo se s njima nositi razmjerno patnji koju uzrokuju".

U ovom eseju, objavljenom uoči velikog globalnog klimatskog summita COP30, Gates poziva svjetske filantrope da resurse više ulažu u zdravstvene probleme, infrastrukturu i borbu protiv gladi u najugroženijim dijelovima svijeta. "Ovo je trenutak da se ponovno usmjerimo na ono što je uistinu važno - poboljšanje života. Naš glavni cilj trebao bi biti zaustaviti patnju, pogotovo onim koji žive u najtežim uvjetima u najsiromašnijim zemljama svijeta". Ova promjena tona iznenadila je mnoge, pogotovo jer je donedavno ulagao milijarde u čiste tehnologije i zelene projekte za smanjenje emisija.

Gates je rekao novinaru CNBC-a Andrew Rossu Sorkinu u intervjuu u utorak da je povlačenje iz investiranja u borbu protiv klimatskih promjena veliko razočarenje, ali da je to bilo nužno. Kritičari misle da je promjena Gatesova mišljenja "lažna dilema", te da je mnogo ljudske patnje upravo prouzrokovano indirektno ili direktno klimatskim promjenama. Michael Mann, direktor Penn Centra za znanost, održivost i medije pak je izjavio: "Ne postoji veće prijetnje zemljama u razvoju od klimatskih promjena. Gates se potpuno krivo postavio".