Nabavili ste štene, sljedećih mjeseci čeka vas veliki posao

Napravili ste jedan veliki korak u životu: nabavili ste štene! Bilo da je štene udomljeno ili kupljeno, u narednim mjesecima života čeka vas veeeliki posao. Morat ćete biti strpljivi, tolerantni, dosljedni i uporni. Odgoj šteneta je zadaća puna veselja, ljubavi, igre,… ali i onih stvari koje ćete morati preboljeti. Ovdje je par kratkih naputaka za one koji prvi puta imaju štene – i mali podsjetnik za one koji nakon starog mirnog psa opet požele imati štene.

1. Svi štenci često obavljaju nuždu

Oni su poput ljudskih beba i ne mogu zadržati mokraću i kakicu. Ne, nije da ne žele i nije da ne znaju. Ne mogu! Zato ih nemojte kažnjavati jer je besmisleno. Ako još niste, maknite tepihe i druge stvari s poda koje nije lako čistiti. Ovo je privremena mjera, kasnije ćete ih moći vratiti natrag. Priredite otopinu alkoholnog ocat i vode te time čistite svako mjesto na kome štene obavi nuždu. Za čišćenje nikada nemojte koristiti sredstva koja sadrže amonijak jer je amonijak sastojak mokraće, pa štenci misle da ste im time obilježili mjesta gdje baš trebaju obavljati nuždu. Štence treba redovno izvoditi van, svakih par sati. Štene koje je staro 2 do 3 mjeseca obavlja nuždu svakih 1-2 sata, ono koje je staro 3-4 mjeseca obavit će to svaka 2-3 sata,… te svaki puta nakon jedenja, pijenja, buđenja, igranja i svih ostalih uzbuđenja (npr. kada vi uđete u stan nakon što ste izbivali neko vrijeme). Ako štene nije cijepljeno, pazite gdje ga izvodite! Možete na pod staviti podloške ili pelene za pse. Ne preporučam novine jer bi vam se moglo dogoditi da ih pas iskoristi i kada bude odrastao,… npr. padnu vam novine na pod, a on obavi nuždu na njih. Ako počnete štene učiti da obavlja nuždu u kući, možda će mu duže trebati da nauči da se nužda ipak primarno obavlja vani. Ovo će ovisiti o više stvari, npr. spolu šteneta, pasmini, koliko brzo ga počnete iznositi van i na kakvo mjesto ćete ga iznositi van.

2. Svi štenci imaju oštre zubiće i grickaju

Ne, štenci nisu agresivni! Opet, štenci su kao bebe i sve stavljaju u usta, a zatim počinju mijenjati zube, pa grickaju da si olakšaju nelagodu. Osim toga, štenci uče tzv. inhibiciju ugriza, odnosno kako da prime zubima, a da pri tome ne ozlijede i ne unište. Naime, psi nemaju ruke i sve primaju na taj način, no moraju naučiti jačinu kojom mogu primiti bez nanošenja štete. Ako ste pametno postupili i uzeli štene staro 10 tjedana, tada je barem dio vježbanja inhibicije ugriza provelo na svojoj braći i sestrama. Ako ste uzeli premaleno štene, od 6-7 tjedana, tada će sve vježbanje biti na vama. Malo potrpite! Dakle, štenci će grickati vaše ruke, hvatati noge i bit ćete ogrebeni. Nemojte ih fizički kažnjavati jer će se početi bojati ruku i nogu. Kada vas grizu, zamijenite svoju ruku ili nogu za prikladnu igračku. Možete i jauknuti – to kod nekih pomaže, a kod nekih ne. Odjenite odjeću koju vam neće biti žao kada se potrga.

Prikladna igračka je dovoljno velika i čvrsta. Nemojte kupovati one igračke koje štene može usitniti i progutati dijelove. Igračke su važne i za kognitivni razvoj šteneta. Zaštitite namještaj, žice od struje, knjige, pospremite cipele u ormar, maknite otrovno bilje i sve drugo što vam je jako vrijedno i ono što može ozlijediti štene. Ovo je privremena mjera, kada štete malo odraste moći ćete sve vratiti natrag.

3. Pažljivo planirajte socijalizaciju i habituaciju svog šteneta

Dio socijalizacije i habituacije moći ćete obaviti u svom domu, no onaj najvažnije dio je vani. Da biste mogli izlaziti van sa štenetom, ono mora biti minimalno dva puta cijepljeno. Tada je moguće ograničeno izlaženje van. Da bi potpuno opušteno sa štenetom mogli svuda, ono treba primiti sva tri propisana cjepiva. Ako ste štene kupili od odgovornog uzgajivača, onda je već primilo prva dva cjepiva prije nego što je došlo k vama. Štenad koja dolazi iz skloništa također će biti cijepljenja. Neovisno o tome da li su u skloništu bili s mamom kujom ili bez nje, štenci trebaju ostati zajedno minimalno do 8. tjedna starosti. Na taj način će prvu socijalizaciju i inhibiciju ugriza provesti sa svojom braćom i sestrama, s kojima mogu biti dok još ne prime sva potrebna cjepiva.

Najveća greška je odvojiti štene od njegove pseće obitelji i držati izolirano u ovom ranom periodu života. Zbog očuvanja njegovog života ono ne može van među druge pse prije primanja cjepiva, no razvoj njegovog živčanog sustava nezaustavljivo napreduje i ne može se vratiti. Zbog habituacije i kognitivnog razvoja štenci trebaju obogaćen okoliš sa puno igračaka.

Foto: Pixabay

4. Budite dosljedni u odgoju

Uvedite jasna pravila u toku prvog tjedna. Štenci su ipak pseće bebe i teško im je odoljeti, pa smo svi prilično popustljivi prema njima. No, jednom kada uvedete pravila, striktno ih se držite. Psima je lakše živjeti u stabilnom i predvidivom okruženju. Morate znati da li ćete dozvoliti da štene skače na ljude, da li smije na krevet, smije li vam sjesti u krilo, da li smije žicati hranu kod stola,… Ako to dozvolite štenetu, računajte da će isto željeti i kada bude odrasli pas. Odluka je na vama, a počinite je primjenjivati od šteneće dobi. Općenito, ljudi ne vole kada psi po njima skaču, a kada se radi o velikim psima skakanje može biti veliki problem. Nemojte udarati štene ako skače na vas, samo se odmaknite od njega. Kada stoji sa sve četiri noge na podu ili sjedne, pomazite ga i nagradite. Ne, oni vam ne pokušavaju „dominirati“ – taj smo koncept odbacili prije 20 godina! Odaberite mjesto za pseći krevet. Trebate ga staviti tamo gdje neće nikome smetati, a istovremeno da ne bude previše izolirano jer psi žele biti blizu nas i znati što se oko njih događa.

5. Započnite osnovi trening

Većina vlasnika oduševljena je jer ih štenci prate kada izađu s njima van. No, to će se promijeniti otprilike nakon 4. mjeseca starosti. Kako štenci odrastaju fizički i psihički, pomalo će se odvažiti da istraže sve oko njih. A tek kada uđu u pubertet, vidjet ćete što znači bježanje i hvatanje. Osnovo što svaki pas treba naučiti je njegovo ime (da, to se isto uči, psi to ne znaju automatski), signale/naredbe „sjedi“ i „dođi“ te se trebaju naučiti na nošenje orme/oprsnice i hodanje na povodcu. Važno je da štenetu stavljate ormu/oprsnicu (ili ogrlicu – ali moja preporuka je orma) čak i ako ga ne izvodite van. U početku možete kratko staviti ormu, poigrati se sa štenetom i zatim skinuti ormu. Slijedeći korak je vježbanje da uz ormu stavljate i povodac,… tako da budete spremni za izlaske van (Ovo je važno samo u fazi učenja, jednom kada pas prihvaća stavljanje i nošenje orme, više nije potrebno da je ima dok je u kući). Poželjno je učiti ih i „ne“ i/ili „pusti“. Većina pasa shvati značenje signala/naredbe „ne“ zato što mi ljudi vičemo kada to izgovaramo, no ako želite da vam pas ne bude anksiozan (tjeskoban), počnite ga učiti pomalo po pedagoškim pravilima primjerenim psećoj vrsti. Trening se mora temeljiti na pozitivnom poticanju (tzv. nagrađivanju) jer je trening temeljen na korekcijama i drugim oblicima fizičkog kažnjavanja opasan za štence!

Postepeno ostavljanje šteneta da bude samo doma

Uvijek je preporuka da se prva dva tjedna bude kod kuće kada se uzima štene. Minimalno jedan tjedan, ako je štene starije. Ovo je neophodno zato što štene mora naučiti osnovne stvari, i stvoriti zdrav emocionalni odnos sa vlasnikom. Velika je vjerojatnost da će vaše štene razviti separacijsku anksioznost ako ga uzmete jedan dan ili za vikend, i onda nakon 2-3 dana počnete ostavljati samog po osam i više sati. Ako ste uzeli štene mlađe od 8 tjedana, imate velike šanse da kao odrasli pas ima problema kada ostaje sam doma. Želite li izbjeći problem, planirajte da budete doma tijekom dva tjedna te u drugom tjednu počnite ostavljati štene samo malo po malo. To znači prvo na par minuta, npr. kada odlazite do poštanskog sandučića. Zatim na malo više minuta, kao kada idete do lokalne trgovine. Vježbajte svaki dan po malo produžujući vrijeme. Naravno, pri tome ostavite štenetu neke igračke koje su sigurne (da ih ne može uništiti i pojesti), osigurajte dio svog stambenog prostora da štene ne bi grizlo žice od struje i sl. I pazite da štene bude na onoj površini koju ćete moći očistiti ako obavi nuždu.

Odmah u prvim danima odvedite štene veterinaru

Od veterinara ćete dobiti objašnjenje kada i koja cjepiva je štene dobilo te koja još treba dobiti i zašto. Također, veterinar zna kakve preparate štene može dobiti protiv vanjskih (buha i krpelja) i unutarnjih parazita (glista i trakavica). Bilo bi dobro da vam veterinar pokaže kako se podiže psa u ruke. Ne smijete ga dizati kao bebu pod ruke (prednje noge). Trebate ga dizati tako da podignete istovremeno prednji i stražnji dio tijela. Što se prehrane šteneta tiče, uvijek je dobro ako prvo nastavite s istom hranom s kojom je hranjeno prije pa zatim uz miješanje stare i nove hrane pređete na novu hranu kojom želite hraniti svog psa. Veterinari vjerojatno znaju o hrani psa više nego vi, ali možda još uvijek ne onoliko koliko bismo željeli. Ali ništa od toga nije nužno točno. Štenad se mora hraniti više puta dnevno, u skladu sa svojom dobi, naputkom proizvođača hrane (piše na vreći suhe hrane) i preporukom veterinara koji je pregledao vaše štene.

Ako do sada niste imali psa, ovo su neka generalna uputstva koja vam mogu pomoći u prvi čas. No, odgoj šteneta je važna zadaća i ako imate neke sumnje potražite pomoć stručnjaka, bilo veterinara bilo biheviorista. Nemojte slušati savjete lokalnih “stručnjaka” iz parka i nemojte eksperimentirati prema videima s interneta. Nažalost, dostupno je puno toga što je beskorisno ili čak štetno. Imati štene znači dobiti priliku da se sve od početka postavi kako treba.

