Zrna tuče bit će sve veća, ali i razornija. Stručnjak o prijetnji: 'To me iznimno zabrinjava...'

Suše, poplave, topljenje ledenjaka... Posljedice klimatskih promjena vidljive su iz godine u godinu, a stručnjaci sada upozoravaju na još jednu koja bi mogla stvarati sve veće probleme. Naime, globalno zatopljenje vjerojatno će dovesti do stvaranja većih zrna tuče koja mogu izazvati štetu na vozilima i infrastrukturi. Kako ističe Euronews, klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem, prije svega izgaranjem fosilnih goriva, stvaraju više nestabilnog zraka te pogoduju nastanku tuče i snažnih oluja. Prema studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Nature, broj slučajeva tuče sa zrncima većima od velike pikule povećat će se između 38 i 47 posto do kraja stoljeća. Istodobno, broj oluja koje proizvode manju tuču smanjit će se za četiri do osam posto.

"Posljednjih godina svjedočimo rekordno velikim zrnima tuče. To me iznimno zabrinjava jer naše okruženje zapravo ne gradimo tako da bude otporno na tuču. Primjerice, takvi rizici uglavnom nisu uključeni u standarde projektiranja kuća u SAD-u, a ni u većem dijelu svijeta", naveo je koautor studije John Allen, profesor meteorologije na Sveučilištu Central Michigan.

"U toplijoj atmosferi ima više vodene pare, a to povećava količinu raspoložive energije u atmosferi pa dolazi do snažnijih uzlaznih strujanja zraka. To dovodi do većeg broja grmljavinskih oluja s uzlaznim strujanjima dovoljno snažnima za stvaranje tuče", pojašnjava Allen. S druge strane, topliji zrak može otopiti manja zrna tuče, što bi moglo dovesti do smanjenja broja oluja s tučom u tropskim područjima.

U Europi su oluje s tučom među najrazornijim vremenskim pojavama, a diljem kontinenta se zbog toga bilježe i gospodarski gubitci. Andreas Prein, klimatski znanstvenik sa Sveučilišta ETH Zürich, kaže da manja tuča može nanijeti veliku štetu usjevima, no zrna veća od oko pet centimetara mogu oštetiti vozila, krovove, solarne panele...

Kako pojašnjava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), zrna tuče - mješavina leda, vode i zraka - nastaju u vrlo intenzivnim grmljavinskim i vlagom bogatim kumulonimbusnim (Cb) oblacima. "Tuča nastaje kada su čestice leda, odnosno ledene jezgre, nošene jakim uzlaznim i silaznim strujama u debelim slojevima Cb oblaka te pritom stvaraju nove, više ili manje, koncentrične slojeve leda. Tek kada težina zrna nadvlada jačinu uzlazne struje, zrna tuče ispadaju iz oblaka. Tuča pada u obliku pljuska iz Cb pri dugotrajnoj grmljavini i zajedno s kišnim pljuskom, najčešće u proljeće i ljeto u kontinentalnoj Hrvatskoj i Istri te u hladnom dijelu godine u južnoj Hrvatskoj."