Injekcija protiv raka s trostrukim djelovanjem donosi dosad neviđene rezultate

Liječnici su pozdravili "dosad neviđene” rezultate kliničkog ispitivanja koji pokazuju da injekcija protiv raka s trostrukim djelovanjem može u potpunosti ukloniti tumore kod nekih pacijenata, piše The Guardian. U međunarodnom ispitivanju provedenom u 11 zemalja, injekcija je ponuđena pacijentima čiji se rak proširio ili vratio te kod kojih druge terapije nisu dale rezultate. Cjepivo, nazvano amivantamab, smanjilo je tumore kod više od trećine pacijenata, a značajne promjene zabilježene su već nakon nekoliko tjedana. Kod 15 pacijenata liječnici su ustanovili da su tumori potpuno nestali.

"Ovo su iznimno snažni odgovori na liječenje kod pacijenata čija je bolest postala otporna i na kemoterapiju i na imunoterapiju. Riječ je o skupini pacijenata za koju su mogućnosti liječenja vrlo ograničene, pa je ovakva razina koristi zaista impresivna", rekao je Kevin Harrington, profesor bioloških terapija za rak sa Instituta za istraživanje raka u Londonu.

Harrington, koji je također konzultant-onkolog u Royal Marsden NHS Foundation Trust, dodao je da ovaj tretman ima potencijal pomoći mnogim tisućama pacijenata svake godine. Rezultati će biti predstavljeni u nedjelju u Chicagu na najvećoj svjetskoj konferenciji o raku, godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju.

U ispitivanju su 102 pacijenta s rakom glave i vrata, šestim najčešćim oblikom raka u svijetu, primila ovu injekciju. Tumori su se smanjili ili potpuno nestali kod 43 pacijenta, uključujući 28 kod kojih su se značajno smanjili te 15 kod kojih su potpuno uklonjeni. Istraživači su naveli da je injekcija pokazala slične rezultate i kod pacijenata s rakom pluća. Amivantamab, koji je razvila Johnson & Johnson, trenutačno se ispituje u oko 60 kliničkih studija, prvenstveno za rak pluća, ali i za rak debelog crijeva, mozga i želuca, pše The Guardian.

Ova „pametna” injekcija djeluje na rak na tri načina. Blokira EGFR (receptor epidermalnog faktora rasta), protein koji potiče rast tumora, kao i MET signalni put kojim se stanice raka često služe kako bi izbjegle djelovanje terapije. Također pomaže aktivirati imunološki sustav da napadne tumor.

Jedan od prvih pacijenata koji je imao koristi od liječenja bio je Carl Walsh (56), kojemu je u svibnju 2024. dijagnosticiran rak jezika. U srpnju 2025. uključio se u ispitivanje OrigAMI-4 u bolnici Royal Marsden. "U početku sam liječen kemoterapijom i imunoterapijom, ali nažalost bez uspjeha", rekao je. Tada mu je preporučeno sudjelovanje u studiji OrigAMI-4. "Sada sam na 17. ciklusu liječenja i vrlo sam zadovoljan dosadašnjim napretkom.”

Za razliku od mnogih terapija protiv raka, amivantamab se daje malom potkožnom injekcijom umjesto intravenskom infuzijom, što liječenje čini bržim i praktičnijim za pacijente te znatno jednostavnijim za primjenu u ambulantnim uvjetima. Većina nuspojava, uz terapiju koja se prima jednom svaka tri tjedna, bila je blaga do umjerena, a manje od jednog od deset pacijenata moralo je prekinuti liječenje.

Walsh, koji dolazi iz Birmingham, rekao je: „Sada ponovno mogu živjeti normalnim životom. Prije početka ispitivanja teško sam govorio, a zbog otekline i boli bilo mi je teško jesti. Od početka liječenja oteklina se znatno smanjila, a bolovi su mnogo blaži. Također više nemam nuspojave koje su mi tijekom kemoterapije ozbiljno narušavale kvalitetu života.”

Dodao je: „Kad je bilo najgore, jeo sam juhe, rižu na mlijeku, konzerve raviola i špageta te jako puno omleta, uz tri propisana nutritivna mliječna napitka dnevno. Izgubio sam dosta kilograma. Već nakon dva ciklusa liječenja prehrana mi se počela vraćati u normalu, a nakon šest mjeseci ponovno sam jeo sve. Najviše sam uživao u prvom velikom odresku. Govor mi se potpuno normalizirao, a na poslu redovito razgovaram preko slušalica bez ikakvih problema.”

Istraživači su također istaknuli da se studija fokusirala na pacijente s rakom glave i vrata koji nisu imali HPV-pozitivni planocelularni karcinom orofarinksa. To je posebno važno jer su tumori glave i vrata koji nisu povezani s HPV-om obično mnogo teži za liječenje, pa je napredak u ovoj skupini od velikog značaja.

Pacijenti koji su primali amivantamab živjeli su medijalno 12,5 mjeseci nakon početka liječenja, unatoč tome što se radi o obliku raka s vrlo lošom prognozom nakon što standardne terapije prestanu djelovati. Kristian Helin, glavni izvršni direktor ICR-a, izjavio je: „Ova studija pokazuje kako razvoj novih terapija kroz rigorozna istraživanja raka može dovesti do značajnog napretka, čak i za pacijente s vrlo ograničenim mogućnostima liječenja. Postizanje ovakve razine odgovora tumora na terapiju i ohrabrujućih rezultata preživljenja u skupini koju je iznimno teško liječiti predstavlja važan korak naprijed.”