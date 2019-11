Plenković: Prvi krug predsjedničkih izbora će biti 22. prosinca

Vlada će danas donijeti odluku o raspisvanju predsjedničkih izbora, čiji će prvi krug biti 22. prosinca, a kampanja će trajati 15-ak dana, najavio je premijer Andrej Plenković u četvrtak.

- Rokovi počinju teći od 21. ili 22 studenoga. Slijedi prikupljanje potpisa i odluke DIP-a i kampanja će trajati 15-ak dana, do ponoći 20. prosinca - izjavio je Plenković na početku sjednice Vlade.

Eventualni drugi krug predsjedničkih izbora bio bi 5. siječnja.

Tijek sjednice:

10.30 - Osvrnuo se i na štrajk prosvjetara.

- U mandatu ove vlade mi smo osigurali povećanje osnovice plaća državnih i javnih službenika za 11 posto do sada. Ukupna sredstva državnog proračuna za isplatu plaća povećana su za 3,2 milijarde kuna. Mi smo pokazali jednu želju da riješimo nastali spor zbog interesa učenika, roditelja pa i učitelja i svih rokova koji nam obrazovni sustav nameće... - rekao je Plenković i dodao kako su oni predložili da se podigne plaća za 6,11%. Rekao je kako je to uz onih 11 posto od prije to povećanje veće od 18%.

- I to su činjenice i to bi bilo dobro da javnost i učitelji to prepoznaju - rekao je Plenković.

Poručio je i da se o koeficijentima ne pregovara.

- Granski kolektivni ugovor je ona cesta gdje se rješavaju razni dodaci - objasnio je premijer. Rekao je i kako su jučer sindikatima predložili odmah potpisivanje dodatka na granski kolektivni ugovor od 2% od lipnja iduće godine.

- To znači da bi do kraja iduće godine ukupno u tom sektoru bilo više od 20 posto (povećanje) - rekao je premijer.

Poručio je i da nakon 15. studenog dane u štrajku neće moći plaćati. Rekao je i da će oni koji imaju najvišu razinu do kraja 2020. godine imati veću plaću za 1662 kune u odnosu na rujan 2016. godine. Oni sa srednjom razinom će imati 1446 kuna veću plaću, a oni s najnižom razinom imat će 1301 kunu veću plaću.

10.20 - Premijer je na početku sjednice govorio o sastanku u Ženevi. Rekao je kako je sastanak bio dobar i da su dogovorili još jedan sastanak na visokoj razini gdje bi govorili o problemu procesa proširenja 'osobito Sjeverne Makedonije i Albanije'.

Govorio je o uvođenju eura.

- Imali smo prigodu u stručnim krugovima predstaviti sve što radimo - rekao je premijer i dodao kako bi kroz mandat sljedeće Vlade uveo euro.

- Otvorili smo i Interliber, 42. sajam knjiga, ali i još jedan sajam Infogamer, gdje je jedan cijeli novi svijet mladih - rekao je premijer i dodao da je dobro da smo toga svjesni.

Zahvalio se ministrima Kujundžiću i Medvedu na predstavljaju dva zakona vezana uz Vukovar.

- Danas ćemo u Hrvatskom saboru potvrditi prijedlog državnog proračuna - rekao je Plenković.

- Možemo reći da smo nikada ranije zakružili četvrti proračun ove Vlade - izjavio je i dodao da nastavljaju s odgovornom financijskom politikom.

Rekao je i kako će donijeti odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora.

- Prvi krug će biti 22. prosinca - izjavio je premijer.

- Rokovi počinju teći od 21. ili 22. studenoga... to ćete vi bolje objasniti ministre Malenica - rekao je premijer i dodao da sada kreće prikupljanje potpisa.

10.13 - Usvojen je dnevni red i počela je sjednica