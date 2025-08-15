Vlasnici ispod kuće našli tajni nacistički bunker: Poruka na zidu sledila im je krv u žilama

Nije rijetkost da vlasnici kupljenih kuća ili zemljišta naiđu na skrivena iznenađenja. Ispod temelja ili u zabačenim kutovima dvorišta znali bi otkriti zaboravljene podrume, pa čak i stare bunkere, tihe svjedoke prošlih vremena, ratnih strahova ili jednostavno nekadašnjih praktičnih rješenja za pohranu hrane i vina. Takva otkrića često pobude znatiželju, ali i otvore vrata u fascinantne priče o prijašnjim vlasnicima i njihovom životu. Tako je britanski par ostao zapanjen nakon što je ispod svoje kuće otkrio nacistički bunker iz Drugog svjetskog rata.

"To se ne nalazi svaki dan!", rekao je 35-godišnji Shaun Tullier prisjećajući se otkrića. Podzemno skrovište navodno se nalazilo osam metara ispod zemlje i bilo je opremljeno bocama, vodom, pa čak i izlazom za bijeg, piše New York Post. Tullier i njegova 32-godišnja supruga Caroline uselili su se u dom na Guernseyju 2021. godine, nesvjesni ratnog skloništa koje se nalazilo pod njihovim nogama. Guernsey je jedan od Kanalskih otoka, smješten u La Mancheu između obale Francuske i južne obale Engleske. Rođen na Guernseyju, Shaun je bio upoznat s poviješću Kanalskih otoka koje su njemačke snage okupirale od 1940. do oslobođenja u svibnju 1945. godine.

Navodno su Nijemci te idilične otoke pretvorili u neosvojivu tvrđavu u skladu s naredbama Adolfa Hitlera. Međutim, iako je Britanac znao da je lokacija korištena kao neprijateljski položaj za topove, nije znao da se tamo nalazi i skriveni bunker sve dok ga nije obavijestila žena koja je nekada živjela u toj kući. Kontaktirala je Tulliera, koji radi kao stolar, dok je prodavao rezane daske na Facebooku. "Rekla je: 'Jesi li pronašao sobe ispod svoje kuće?'. Tada sam odgovorio: 'Znači, ima soba!', na što je ona rekla: 'Da, igrali smo se ondje kad smo bili djeca, moj tata ih je zatrpao i znam da su u prednjem dijelu kuće'", objasnio je Tullier.

Odlučio je iskopati prilaz da bi pokušao otkriti "odaju tajni". Tullier i njegov prijatelj na kraju su koristili bager da bi zemlju te su otkrili ulaz u podzemnu jazbinu. "Nastavili smo kopati neko vrijeme i onda se konačno tlo jednostavno urušilo i pojavila su se vrata", rekao je. Prostor je imao dimenzije 5,2 x 3 metra i 5,2 x 6,1 metara, a sadržavao je i hodnik dug devet metara i širok metar.

U njemu su se nalazili i ostaci stanara koji su se tamo sklonili, uključujući stare boce, vodu, limenke, popločani pod i izlaz u slučaju nužde. Možda najznačajnija stvar bila je jeziva njemačka fraza napisana na zidu: "Achtung! Feind hört mit", što znači "Pazi, neprijatelj prisluškuje". "Ne možete to baš opisati riječima", rekao je Tullier, koji je znao za bunkere, ali nije očekivao da će jedan pronaći ispod svoje kuće.

"Oduvijek sam znao za bunkere, ali kada su se ljudi iz Guernseyja vratili nakon rata, htjeli su zatrpati sve bunkere. Mnogi ljudi još uvijek imaju bunkere ovdje, ali su niz cestu i u vrtovima, ne ispod kuće!", objasnio je. Vlasnici su bili toliko oduševljeni otkrićem da su pažljivo nastojali sačuvati povijesne elemente. Bunker su ispunili s betonom da bi ojačali zidove i stepenice, a trenutačno su u procesu preuređenja prostora u igraonicu s bilijarskim stolom i teretanom.

Par se nada da će do studenog postaviti pod i dovršiti bojanje prostora. Čak planiraju sačuvati i jezivu poruku. "Definitivno ćemo zadržati natpis, a možda angažiramo nekoga tko će ga kaligrafski nanijeti ponovno, inače će se izgubiti. Zrak je malo izblijedio tekst", rekao je Tullier. Vjeruje da se obnova bunkera isplati. "Za nas to nisu samo sobe, to je dio povijesti", zaključio je.