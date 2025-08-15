Tragedija na A7: Motociklistica poginula nedaleko Rijeke, cesta zatvorena!

U prometnoj nesreći, koji se u petak popodne, oko 19:20 dogodila na dionici autoceste A7 između Jušića i Matulja, nedaleko Rijeke, smrtno je stradala vozačica motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, nesreća se dogodila 400 metara od prometnog čvora Jušići, u smjeru Rijeke. Slijedi očevid, a promet je iz smjera Rupe prema Rijeci zatvoren za sva vozila od 20.25 sati i preusmjerava se na izlaz Jušići.