TRAGEDIJA NA CESTI

Tragedija na A7: Motociklistica poginula nedaleko Rijeke, cesta zatvorena!

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
15.08.2025.
u 22:24

Smrtna nesreća zatvorila promet na A7 nakon sudara kod Jušića.

U prometnoj nesreći, koji se u petak popodne, oko 19:20 dogodila na dionici autoceste A7 između Jušića i Matulja, nedaleko Rijeke, smrtno je stradala vozačica motocikla, doznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, nesreća se dogodila 400 metara od prometnog čvora Jušići, u smjeru Rijeke. Slijedi očevid, a promet je iz smjera Rupe prema Rijeci zatvoren za sva vozila od 20.25 sati i preusmjerava se na izlaz Jušići.

