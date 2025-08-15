Lažni e-mailovi iz MUP-a teroriziraju Hrvate: Je li vam Dalibor Jurić slao mail?

Ministarstvo unutarnjih poslova upozorava javnost na učestalu pojavu lažnih e-mailova koji se od 2022. godine šalju na brojne adrese u Hrvatskoj, ali i iz Hrvatske prema primateljima u Njemačkoj. U tim porukama nepoznate osobe lažno se predstavljaju kao visoki dužnosnici MUP-a, uključujući ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu, načelnika Uprave kriminalističke policije Antonia Gerovca te načelnika Sektora općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje Dalibora Jurića, pri čemu je identitet ovog posljednjeg najčešće korišten, obavještava Fenix.magazin.

Poruke često sadrže tvrdnju da je primatelj osumnjičen za različita kaznena djela i traže da se na njih odgovori, čime počinitelji nastoje pribaviti osobne podatke i ostvariti nelegalnu materijalnu korist. Riječ je o tipičnoj “phishing” prijevari, odnosno pokušaju manipulacije s ciljem financijske ili osobne dobiti. Ministarstvo upozorava građane da ovakve e-mailove ne reagiraju na nikakav način, već ih odmah brišu i ignoriraju. MUP poziva građane da budu posebno oprezni i dodatno provjeravaju informacije primljene putem elektroničke pošte, osobito kada sadrže osjetljive, uznemirujuće ili navodno službene sadržaje od državnih tijela.