Kćeri najbogatije Hrvatice lopovi ukrali 29 milijuna eura vrijednu imovinu, a onda je uslijedilo novo iznenađenje

U prosincu 2019. godine, dok je Tamara Ecclestone, kći bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea i Riječanke Slavice Ecclestone, sada Malić, s obitelji uživala na božićnom odmoru u Laponiji, njezina londonska vila postala je poprište jedne od najdrskijih i najvećih provala u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva. Iz raskošnog doma u Kensingtonu nestali su gotovina, nakit i drago kamenje procijenjene vrijednosti od čak 25 milijuna funti, odnosno približno 29 milijuna eura. Godinama kasnije, većina plijena još uvijek nije pronađena, a obitelj se suočila s dodatnim udarcem – skupocjeni predmeti nisu bili osigurani.

Vila Tamare Ecclestone nalazi se u ulici Palace Green u Kensingtonu, poznatoj i kao "Ulica milijardera", gdje su susjedi, među ostalima, Roman Abramovič i sultan od Bruneja. Unatoč lokaciji i činjenici da je kuća imala osiguranje, provalnici su uspjeli neometano ući kroz vrt i provesti oko sat vremena u vili vrijednoj 75 milijuna funti. Istraga je kasnije pokazala da osoblje te noći nije adekvatno osiguralo imanje. Koristeći pajsere, banda je provalila u čak 57 zaključanih prostorija, sustavno pljačkajući dragocjenosti.

Tijekom jednosatnog pohoda, lopovi su odnijeli oko 450 komada nakita, uključujući rijetke dijamante i skupocjene satove, kao i znatne količine gotovine. Za tada 38-godišnju Tamaru bio je to velik gubitak. Ukradena joj je gotovo cjelokupna kolekcija nakita koji je skupljala još od svoje 16. godine. Njezin suprug, vlasnik umjetničke galerije Jay Rutland, istaknuo je kako su među ukradenim predmetima bili i mnogi s neprocjenjivom sentimentalnom vrijednošću – pokloni od roditelja i drugih članova obitelji koji se nikada ne mogu nadomjestiti.

Policijska istraga rezultirala je uhićenjem i osudom počinitelja. Trojica Talijana – Jugoslav Jovanović, Alessandro Maltese i Alessandro Donati – osuđeni su u studenom 2022. na ukupno 28 godina zatvora zbog zavjere za počinjenje provale. Međutim, četvrti čovjek, Srbin Ljubomir Radosavljević, za kojeg se vjeruje da je bio 'mozak operacije', uspio je pobjeći. Uhićen je kasnije u Beogradu, no Srbija je odbila zahtjev Velike Britanije za izručenjem. Radosavljević se u Srbiji suočava s optužbama za pokušaj krijumčarenja ukradene robe i pranje novca. Unatoč sudskim nalozima da osuđenici vrate protupravno stečenu imovinsku korist u iznosu većem od 510.000 eura, obitelji Ecclestone do sada je isplaćeno tek simboličnih 10.500 eura odštete. Frustrirana sporim napretkom i očajnički želeći vratiti barem dio ukradenih uspomena, Tamara je javno ponudila nagradu od 6 milijuna funti (oko 7 milijuna eura) za informaciju koja bi dovela do povrata nakita, uz obećanje da će osobi koja pruži takvu informaciju pripasti 25% vrijednosti vraćenih predmeta. Nažalost, do danas je vraćen samo jedan par dijamantnih naušnica.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Kao da gubitak dragocjenosti i uspomena nije bio dovoljan, obitelj Ecclestone-Rutland doživjela je novi šok nakon pokušaja aktiviranja police osiguranja za svoju opljačkanu vilu. U istraživačkom podcastu Daily Maila "Heists Scams and Lies", otkriveno je da je polica osiguranja, iako pokriva samu nekretninu, sadržavala klauzulu koja izričito isključuje pokriće za satove i nakit. Taj ključni detalj napisan 'sitnim slovima' prošao je nezapaženo. Jay Rutland preuzeo je odgovornost za propust. – Naš ukupni zahtjev za osiguranje bio je, mislim, 40 ili 45 tisuća funti (oko 47-53 tisuće eura), i to samo za vrata u kući jer su provalnici doslovno razvalili oko 25 ili 30 vrata – izjavio je u podcastu. – To je naša pogreška i jasno pokazuje koliko je važno provjeravati sitna slova. No to je bilo jedno od izričitih izuzeća u polici osiguranja – satovi i nakit bili su jasno navedeni kao neosigurani predmeti – izjavio je.

Istraga je otkrila da provala kod Tamare Ecclestone nije bila izolirani incident. Ista banda prije toga opljačkala je i londonske domove bivšeg nogometaša Franka Lamparda i njegove supruge Christine te pokojnog vlasnika nogometnog kluba Leicester City, Vichaija Srivaddhanaprabhe. Ukupna vrijednost plijena iz te tri provale procjenjuje se na oko 26 milijuna funti (približno 30.5 milijuna eura).

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio

Policija vjeruje da je banda odgovorna za slične zločine diljem Europe, ciljajući isključivo bogate i slavne osobe. Sumnja se da su kretanje svojih meta pratili i putem društvenih mreža. Koristili su sofisticirane metode, uključujući telefone "na bonove" (tzv. burner phones), plaćanje isključivo gotovinom te detaljno izviđanje lokacija prije samih akcija. Dio ukradenog novca, prema policijskim izvorima, nemilice su trošili u luksuznim trgovinama poput Harrodsa i po restoranima u londonskom West Endu. Izviđali su i domove supermodela Kate Moss te glazbenika Erica Claptona, ali ih na kraju nisu opljačkali.

Provala je ostavila dubok i trajan trag na obitelj Ecclestone. U potresnoj izjavi na sudu, Tamara je opisala svoje osjećaje: – Užasno je. Tako sam uplašena, neću ostaviti kćer samu u kući noću... Osjećam se kao da ne mogu vjerovati nikome – priznala je. Dodala je kako se osjeća "povrijeđeno" pri samoj pomisli da su stranci boravili u njezinim najintimnijim prostorijama i dirali njezine osobne stvari.