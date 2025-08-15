Bio je idol milijunima, danas teško radi i živi na selu uništen od bolova: 'Čak se onesvijestim'

Legendarni talijanski nogometaš Roberto Baggio (57) osvojio je Zlatnu loptu 1993. godine, čime je postao najbolji nogometaš na planetu, no 10 godina kasnije potpuno se odrekao lopte. Od onog trenutka kad je prestao biti profesionalac, nije htio ni pomisliti na loptu, bolovi su bili prejaki.

– Nije igrao otkad je u mirovini. Čak i kada se igra s nama u dvorištu, odustane nakon drugog driblinga, jer ima jake bolove i boji se da se opet ne ozlijedi. Ne znam što bih dala da ga vidim na terenu još 90 minuta. Ali nema bolova u koljenima. Nedostaje mi uzbuđenje kada ga vidim kako trči prema golu, dribla, usporava i onda... gol! To veselje, vrištali smo kao ludi – rekla je njegova kći Valentina.

Kći ga nije poštedjela, već je otišla toliko daleko da je tvrdila kako je nogometaš poznat po svojem repiću toliko da je prozvan "božanskim repićem" uništen: – Jedna stvar koja me stvarno boli jest vidjeti ga uništenog u 57. godini. Legendarni talijanski reprezentativac i bivši as Vicenze, Fiorentine, Juventusa, Milana, Bologne, Intera i Brescie ima sasvim drukčiji pogled na život. Naime, spas je našao u teškom radu na selu u trenutku kada je završio karijeru nogometaša.

– Siječem drva, vozim traktor i navečer sam umoran, čak se i onesvijestim – rekao je Baggio o selu u kojem živi, što je potpuno drukčije u odnosu na razdoblje kada je dominirao u nogometnom svijetu. Danas vozi automobil star 40 godina, a i fizički se promijenio.

Inače, Baggio je, kao i brojni Talijani, rođen u katoličkoj obitelji i tako je odgojen. Međutim, promijenio je vjeru i danas je budist. Tvrdio je da u tom duhovnom pravcu pronalazi unutarnju snagu. Tijekom svoje karijere Baggio je uglavnom bio napadač ili ofenzivni vezni. U dresu reprezentacije Italije igrao je finale Svjetskog prvenstva 1994. godine i bio treći 1990. godine. Upisao je 56 utakmica i pritom postigao 27 pogodaka.

Prošle godine mu se dogodila velika trauma. Baggio je pretučen, opljačkan i zatočen nakon što su lopovi upali u njegov dom dok je s obitelji gledao utakmicu Italije i Španjolske na Euru. Policija je objavila da je u Baggiovu vilu u Altavilla Vicentini upalo pet maskiranih i naoružanih napadača. Baggio im se suprotstavio, a u sukobu je ozlijeđen. Lokalni portali javili su da je kasnije primljen u bolnicu te su mu morali šivati rane. Nakon što su ga provalnici savladali, Baggia i članove njegove obitelji zaključali su u ormar. Baggio se uspio osloboditi te je o tome obavijestio policiju.