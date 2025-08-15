FOTO Kako je izgledao srdačni susret Trumpa i Putina: Donald mu je čak i zapljeskao na crvenom tepihu

U petak navečer po srednjoeuropskom vremenu dogodio se dugo iščekivani izravni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljaski
U petak navečer po srednjoeuropskom vremenu dogodio se dugo iščekivani izravni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljaski
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin rukovali su se u petak na crvenom tepihu u zračnoj luci američke vojne baze na Aljasci
Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin rukovali su se u petak na crvenom tepihu u zračnoj luci američke vojne baze na Aljasci
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Nakon što su zrakoplovi zatvorenih vrata stajali neko vrijeme na pisti, Trump je prvi izašao iz Air Force Onea, ali vrlo brzo nakon toga i Putin iz aviona ruske vlade. Tijekom puta avionom Air Force One Trump je kazao da "neće biti sretan" ako se na samitu ne dogovori prekid vatre u Ukrajini.
Nakon što su zrakoplovi zatvorenih vrata stajali neko vrijeme na pisti, Trump je prvi izašao iz Air Force Onea, ali vrlo brzo nakon toga i Putin iz aviona ruske vlade. Tijekom puta avionom Air Force One Trump je kazao da "neće biti sretan" ako se na samitu ne dogovori prekid vatre u Ukrajini.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Bit će to i prvi susret američkog i ruskog čelnika od 2021., kad se s ruskim predsjednikom u Ženevi sastao Joe Biden.
Bit će to i prvi susret američkog i ruskog čelnika od 2021., kad se s ruskim predsjednikom u Ženevi sastao Joe Biden.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Na pisti je to bio kratki, ali vrlo srdačni susret i pozdrav dvojice predsjednika
Na pisti je to bio kratki, ali vrlo srdačni susret i pozdrav dvojice predsjednika
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Kratko su i porazgovarali prije nego su se brzo uputili na mjesto službenih razgovora
Kratko su i porazgovarali prije nego su se brzo uputili na mjesto službenih razgovora
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Bijela kuća objavila je nešto ranije da je došlo do promjene u rasporedu samita i da sastanak neće biti "jedan na jedan" nego "tri na tri", gdje bi uz Trumpa trebao sudjelovati i državni tajnik Marc Rubio te posebni izaslanik Steve Witkoff.
Bijela kuća objavila je nešto ranije da je došlo do promjene u rasporedu samita i da sastanak neće biti "jedan na jedan" nego "tri na tri", gdje bi uz Trumpa trebao sudjelovati i državni tajnik Marc Rubio te posebni izaslanik Steve Witkoff.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da bi samit mogao trajati i šest ili sedam sati, a nakon toga bi trebala biti održana konferencija za novinare.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov najavio je da bi samit mogao trajati i šest ili sedam sati, a nakon toga bi trebala biti održana konferencija za novinare.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Kratko su porazgovarali i istim vozilom krenuli prema mjestu gdje će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini koji bi trebao započeti u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu.
Kratko su porazgovarali i istim vozilom krenuli prema mjestu gdje će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini koji bi trebao započeti u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
BBC prenosi kako je podij već postavljen u zračnoj bazi Elmendorf-Richardson uz rusku i američku zastavu i riječi: „U potrazi za mirom“. 
BBC prenosi kako je podij već postavljen u zračnoj bazi Elmendorf-Richardson uz rusku i američku zastavu i riječi: „U potrazi za mirom“. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha.
Američki zrakoplovi F-22 bili su postavljeni s obje strane crvenog tepiha.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
„Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu, ovdje sam da ih dovedem za stol“, rekao je Trump.
„Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu, ovdje sam da ih dovedem za stol“, rekao je Trump.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se samit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“
Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se samit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu.
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Za Putina je samit već velika pobjeda koju može prikazati kao dokaz da su godine zapadnih pokušaja izolacije Rusije propale i da Moskva ponovno zauzima svoje zasluženo mjesto na vrhu međunarodne diplomacije, ocjenjuje Reuters.
Za Putina je samit već velika pobjeda koju može prikazati kao dokaz da su godine zapadnih pokušaja izolacije Rusije propale i da Moskva ponovno zauzima svoje zasluženo mjesto na vrhu međunarodne diplomacije, ocjenjuje Reuters.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. 
Trump i Putin pozdravili su se na crvenom tepihu na pisti, smiješeći se, a potom su krenuli istim vozilom na razgovore u zračnu bazu. 
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/