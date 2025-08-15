FOTO Kako je izgledao srdačni susret Trumpa i Putina: Donald mu je čak i zapljeskao na crvenom tepihu

Nakon što su zrakoplovi zatvorenih vrata stajali neko vrijeme na pisti, Trump je prvi izašao iz Air Force Onea, ali vrlo brzo nakon toga i Putin iz aviona ruske vlade. Tijekom puta avionom Air Force One Trump je kazao da "neće biti sretan" ako se na samitu ne dogovori prekid vatre u Ukrajini.
Bijela kuća objavila je nešto ranije da je došlo do promjene u rasporedu samita i da sastanak neće biti "jedan na jedan" nego "tri na tri", gdje bi uz Trumpa trebao sudjelovati i državni tajnik Marc Rubio te posebni izaslanik Steve Witkoff.
Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se samit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“
Za Putina je samit već velika pobjeda koju može prikazati kao dokaz da su godine zapadnih pokušaja izolacije Rusije propale i da Moskva ponovno zauzima svoje zasluženo mjesto na vrhu međunarodne diplomacije, ocjenjuje Reuters.