Austrijski portal raspisao se o računu iz Hrvatske, nastala prava polemika

Austrijski portal Kosmo.at nedavno je objavio priču koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, fotografija računa iz jednog restorana u Rovinju, koju je na Redditu podijelio Hrvat, pokazala je iznenađujuće visoke cijene hrane i pića. Autor objave nije krio svoje iznenađenje: njegova sestra poslala mu je račun nakon ljetovanja, a on je usporedio cijene s Bečom i ranijim iskustvima u Rovinju, izražavajući nevjericu zbog naplate parkiranja i turističkih cijena u gradu.

„Bok, narode! Sestra mi je otišla u Rovinj na ljetovanje i poslala mi je cijene iz restorana. 6€ za bocu Cole. Jelo nije ni bilo nešto posebno. To se ne plaća ni u Beču pored Stephansdoma. Prije se u Rovinju moglo parkirati besplatno i pješice otići do plaže. Sada se, izgleda, svugdje mora plaćati od 1 do 6 eura po satu. Je li to normalno?” Priloženi račun doista otkriva iznenađujuće iznose: pola litre Coca-Cole Zero stoji 5,50 eura, bočica od 0,3 litre obične Cole 4 eura, a ledeni čaj 5 eura. Ni s hranom situacija nije povoljnija: pola pizze sa šunkom ili salamom naplaćuje se 7,50 eura, a cijela 15 eura. Za porciju ćevapčića traži se 16 eura, dok lasagna s piletinom i povrćem stoji 14 eura. Sveukupno, turisti su za svoj obrok platili 80 eura.

Objava je izazvala lavinu komentara među hrvatskim korisnicima, a mišljenja su podijeljena: dok mnogi cijene nazivaju „nepristojnima“ ili „užasnima“, drugi ih smatraju uobičajenima za turistički vrhunski razvikano odredište poput Rovinja. Neki su otvoreno priznali da zbog takvih cjenika već godinama izbjegavaju poznata odmarališta na hrvatskoj obali. „Zašto niste pogledali cijene i lijepo se ustali i otišli? Poslali bi poruku ako išta. Ja sam bio do pred par dana 2 tjedna u Puli, i cura i ja smo fino jeli, za ne preskupo. Samo treba naći.

Dokle god ima ljudi koji će plaćati to, bit će i takvi cjenici”, napisao je jedan ogorčeni korisnik. Zanimljivo je da su se neki komentatori manje sablaznili cijenama u restoranima, a više onima u hrvatskim supermarketima: „Restorani su za turiste – to je normalno i ne smeta mi. Ono što me stvarno smeta jest da litra mlijeka u Istri košta više nego u Beču“, napisao je jedan korisnik. Drugi je situaciju usporedio s Danskom: „Cijene su iste kao u Kopenhagenu, a kvaliteta uglavnom nije.“ Na kraju je jedan hrvatski korisnik sažeo cijelu priču: „Slovenac ovdje, cijene su gore nego u Malti ili Beču koje sam ove godine posjetio. Krivi su Slovenci, Nijemci, Čehi, jer to svake godine plate. Bili bi Hrvati glupi da smanjuju cijene dok ih glupi turisti plate. Samo mi je žao ljudi koji žive bez apartmana negdje u cjelinskom dijelu jer su zbog toga na*ebali.”

Rasprava o cijenama restorana odvija se u kontekstu značajnog razvoja Rovinja u posljednjih nekoliko godina – grad se pretvorio u jedno od najvažnijih gastronomskih središta Hrvatske te danas ima čak tri restorana s Michelinovim zvjezdicama. Ovaj razvoj jasno pokazuje kako je Rovinj od skromnog primorskog mjesta postao međunarodno priznata gourmet destinacija – što se, dakako, odražava i na opću razinu cijena. Odmor na hrvatskoj obali odavno više nije jeftin užitak. Račun iz Rovinja, dakle, s razlogom je izazvao toliku buru na društvenim mrežama.