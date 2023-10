Na sajmu Priroda, lov, ribolov i turizam dijeli se gulaš, kuha i Špiček

Velik broj posjetitelja privukao je jutros 26. Međunarodni Sajam Priroda, lov, ribolov i turizam u varaždinskoj dvorani Areni. Ovaj sajam najstarija je specijalizirana priredba u oblasti lova, ribolova u Hrvatskoj, a ove godine na njemu izlaže 90-ak izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Slovačke. Izloženi su lovački šeširi, nakit od rogovlja, noževi, puške, odjeća za lov, svečana lovačka odjeća, ribički štapovi i razna druga oprema. Svoje proizvode nude i brojni OPG-ovi, poseban kutak rezerviran je za Vukovarsko-srijemsku županiju, koja predstavlja ponudu svog kraja.

Tradicionalna atrakcija sajma je diorama Lovačkog muzeja Hrvatskog lovačkog saveza, u kojoj su izložene preparirane životinje hrvatskih krajeva, ovaj put u fokusu su zvijeri i medvjed kao najveća hrvatska zvijer. U sklopu diorame organiziran je i dječji kutak HLS-a te edukativne radionice.

Posjetitelji mogu razgledati i ptice grabljivice koje izlaže Hrvatski klub sokolara te bogatu izložbu s više od 100 vrsta gljiva koju je pripremilo Gljivarsko društvo Smrčak iz Čakovca. Udruga Kaj sad? danas od 9 do 16 organizira preventivne liječničke preglede, mnogi su se okupili i na reviji lovačkih pasa, peče se šaran na rašljama, a priprema se na vanjskom prostoru i lovački gulaš koji se od podneva počeo dijeliti. Od 17 do 18.30 je i predstavljanje knjige te predavanje "Život u šumi" Nikole Borića, a sajam, koji organizira tvrtka DMK Vall 042 uz suorganizatore - Hrvatski lovački savez te Hrvatski športsko-ribolovni savez, nastavlja se i sutra uz bogat popratni program.

Od 14 do 16 sutra je prezentacija nordijskog hodanja, od 10 do 10.20 dr. sc. Neška Vukšić Končevski predstavlja projekt LIFE Wild Wolf, o naletima na divljač u prometu i kako prijaviti štetu pričat će od 10.20 do 10.40 Jasmina Grđan Buhin, mag. ing. agr., a od 11.30 do 13 je kulinarska radionica na kojoj će poznati kuhar Tomislav Špiček pripremati jela od fazana.

Sajam Priroda, lov, ribolov, turizam otvoren je danas do 19 sati, a sutra, na zadnji dan održavanja, radno vrijeme je od 9 do 17 sati. Cijena ulaznica iznosi 4 € za odrasle te 2 € za učenike i umirovljenike.