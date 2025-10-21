Na party plaži ruše 124 objekta izgrađena bez ikakvih dozvola

- 124 bespravno sagrađena objekta na Zrću u Novalji bit će uklonjeno u sljedeća tri tjedna. Rezultat je to višemjesečnog postupanja građevinske inspekcije Državnog inspektorata na jednoj od najpoznatijih 'party plaža' u Hrvatskoj. Konkretno, u danima koji dolaze bit će uklonjeno 119 građevina izgrađenih unutar kampa te pet bespravno izgrađenih objekata ugostiteljske namjene - navode iz DIRH-a. Napominju da je riječ o akciji nakon provedenih inspekcijskih očevida i nadzora građevinske inspekcije krajem lipnja ove godine u kojima je utvrđeno da je investitor izveo građevinske radove bez pravomoćne građevinske dozvole u izvan građevinskom području te je slijedom navedenoga, doneseno rješenje o uklanjanu svih 119 objekata unutar kampa.

Bit će uklonjeno i pet objekta ugostiteljske namjene. Za četiri građevine utvrđeno je da su izgrađene bez građevinske dozvole dijelom na pomorskom dobru odnosno u izvan građevinskom području. Za posljednji peti objekt rješenje o uklanjanju doneseno je vlasniku radi bespravno rekonstruiranog dijela ozakonjene građevine ugostiteljske namjene u izvan građevinskom području. Svi bespravno izgrađeni objekti uklanjaju se putem treće osobe na trošak vlasnika, a vrijednost radova je gotovo 720.000 EUR-a bez PDV-a - dodaju u DIRH-a.

Osim toga, napominju da će se na otoku Pagu, osim na Zrću bespravno izgrađeni objekti uklanjati i u uvali Paladinka gdje će do kraja studenoga biti uklonjeno 60 različitih građevina unutar kampa (kuće s bazenima, skladišne građevine, potporni zidovi, električne i komunikacijske instalacije kampa, cjevovodi i rasvjeta).

Ove objekte investitor je izgradio bez pravomoćne građevinske dozvole izvan građevinskog područja u području šumskog zemljišta. Istovremeno na području Kolana započet će uklanjanje osam (8) objekata (stambene građevine, glamping šatori te ogradni zidovi) unutar kampa izgrađeni izvan građevinskog područja bez izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole. Svi objekti bit će uklonjeni o trošku vlasnika, bespravnih graditelja, a vrijednost radova je gotovo 290.000 EUR-a bez PDV-a - dodaju iz inspektorata.

Analizom podataka rada građevinske inspekcije i evidentiranim pojavama u prostoru u odnosu na lokaciju i vrstu građenja, uočena je potreba za pojačanim inspekcijskim postupanjem vezano uz građenje novih ili proširenja postojećih kampova, gdje se bez ishođene lokacijske i građevinske dozvole nalaze mobilne i druge kućice, glamping šatori, bazeni te su izvedeni drugi bespravni zahvati u prostoru.

- Slijedom navedenoga tijekom ove godine detaljno je nadzirana gradnja u kampovima te je u čak 20 kampova utvrđena povreda propisa o gradnji. Do ovoga trenutka donesena su rješenja o uklanjanju koja obuhvaćeno ukupno 677 nezakonito izgrađenih mobil-homova, glamping šatora, drugih građevina za iznajmljivanje s bazenima te popratnih sadržaja za rekreaciju te je do ovoga trenutka u šest (6) kampova provedeno uklanjanje 187 građevina iz prostora. Na području cijele Republike Hrvatske, od 1. travnja 2019. godine od kada je građevinska inspekcija dijelom Državnog inspektorata uklonjeno je ukupno 2.320 nezakonitih građevina iz prostora. Samom uklanjanju prethodilo je postupanje građevinskih inspektora koja je na području cijele Hrvatske obavila 42.523 inspekcijska nadzora, slijedom kojih su podnesene 334 kaznene prijave te je izrečeno 2.257 novčanih kazni u vrijednosti od 16.5 milijuna EUR-a - poručuju iz DIRH-a.