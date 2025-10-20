Naši Portali
RUŠENJE ILEGALNE GRADNJE

Osim kuća za odmor bez dozvola su i bazeni, garaže, nadstrešnice

Autor
Snježana Bičak
20.10.2025.
u 06:01

Osim s prijetnjama ilegalnih graditelja, inspekcije se u radu suočavaju i s recidivistima jer je sve više slučajeva da bespravni graditelj i nakon što mu se sruši nekretnina, opetovano krši zakon gradnjom bez dozvola

Rušenje ilegalne gradnje koje se ovih dana provodi na području Istre tek je jedna u nizu akcija Državnog inspektorata u borbi protiv kršenja zakona i gradnje na lokacijama koje nisu ni građevinsko područje. Od sredine mjeseca Državni inspektorat putem treće osobe, a na trošak vlasnika, odnosno bespravnih graditelja uklonit će još 35 bespravno sagrađenih objekata: 15 u Ližnjanu, a potom 25 u Šišanu. Riječ je o radovima čija je vrijednost 203.136 eura bez PDV-a. Činjenica je da su slike rušenja bespravno sagrađenih objekata posljednjih godina najčešće dolazile upravo s područja Istre.

Ključne riječi
rušenje objekata državni inspektorat bespravna gradnja

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
06:27 20.10.2025.

Za nadstrešnice ne treba građevinska dozvola.

FD
franjo.durinic
06:27 20.10.2025.

Kada su Kekini na redu za rušenje..?

