Osim kuća za odmor bez dozvola su i bazeni, garaže, nadstrešnice

Rušenje ilegalne gradnje koje se ovih dana provodi na području Istre tek je jedna u nizu akcija Državnog inspektorata u borbi protiv kršenja zakona i gradnje na lokacijama koje nisu ni građevinsko područje. Od sredine mjeseca Državni inspektorat putem treće osobe, a na trošak vlasnika, odnosno bespravnih graditelja uklonit će još 35 bespravno sagrađenih objekata: 15 u Ližnjanu, a potom 25 u Šišanu. Riječ je o radovima čija je vrijednost 203.136 eura bez PDV-a. Činjenica je da su slike rušenja bespravno sagrađenih objekata posljednjih godina najčešće dolazile upravo s područja Istre.