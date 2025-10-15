Srušeno 586 bespravnih kuća, na redu Ližnjan i Šišan

Uklanjanje 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu novi je potez građevinske inspekcije Državnog inspektorata, koja posljednje dvije godine detaljno "prolazi" istočnim dijelom Istre. Riječ je o nastavku velike akcije u kojoj je, samo na području Ližnjana, Šišana i Valture, doneseno 155 inspekcijskih rješenja.

Do sada su uklonjene 62 građevine, a u idućim danima planirano je rušenje još 34 objekta; 15 u Ližnjanu i 25 u Šišanu, dok je sam start bio jučer. Kako su objasnili iz Državnog inspektorata, procijenjena vrijednost radova iznosi 203.136,05 eura bez PDV-a, a izvodi ih "treća osoba na trošak vlasnika koji su bespravno gradili".

Najveći građevinski pritisak

To znači da radove rušenja izvodi tvrtka koju je angažirao Inspektorat, a platit će onaj tko je bespravno gradio. Iz Državnog inspektorata poručuju i da je nezakonita gradnja najprisutnija u jadranskim županijama, gdje je i najveći građevinski pritisak. Zbog toga su u akcijama uklanjanja uključeni građevinski inspektori iz cijele Hrvatske.

Kako kažu u Inspektoratu, od njihova osnivanja 1. travnja 2019., samo je u Istri uklonjeno 586 nezakonitih građevina, od čega su investitori sami uklonili 524 nakon što im je izrečena mjera. Većinom su to bile kuće za odmor građene na poljoprivrednim i šumskim parcelama, za koje dozvola za gradnju ne postoji niti se ondje takve građevine mogu legalizirati.

Pojačani nadzori, kažu inspektori, provode se i izvan Istre. Na Velom Budihovcu je u lipnju srušeno 14 nezakonitih građevina unutar geoparka Viški arhipelag, a u 20 kampova na području Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije inspektori su utvrdili povrede propisa o gradnji. Za te su slučajeve donesena rješenja o uklanjanju za 677 objekata, a među njima su mobilne kućice, glamping šatori, bazeni i prateći sadržaji. U šest kampova uklanjanje je već provedeno, a iz prostora je nestalo 187 građevina.

Od 2019. do 1. listopada 2025. građevinska inspekcija obavila je 42.523 nadzora, pri čemu u 43 posto slučajeva nije bilo povrede propisa. Pokrenuta su 10.054 upravna postupka, donesena su 6652 rješenja o uklanjanju, podnesene su 334 kaznene prijave i 1852 optužna prijedloga. Izrečeno je 2257 novčanih kazni u ukupnoj vrijednosti od 16,5 milijuna eura, uglavnom zbog nastavka radova nakon zabrane ili neizvršenja rješenja o uklanjanju, a ukupno je u Hrvatskoj srušeno 2305 nezakonitih građevina, od čega je 151 zgrada uklonjena putem ugovornih izvođača koje je angažirao Državni inspektorat.

Javno dostupni podaci

– Postupanje građevinske inspekcije nastavlja se na području cijele Republike Hrvatske, kako bi se prostor očuvao od betonizacije, uzurpacije i drugih devastacija koje nastaju nezakonitim građenjem – poručili su iz Inspektorata. Na području Ližnjana prva su rušenja ove godine bila u svibnju, a svi podaci o nezakonitoj gradnji na području spomenute općine dostupni su javno na platformi bespravnagradnja.hr, koju zajednički vode Ližnjan, Istarska županija, i druge istarske općine. U evidenciji je ondje 818 bespravno sagrađenih objekata na istarskom području, a sustav omogućava građanima prijavu novih slučajeva i praćenje postupaka po česticama.