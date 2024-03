Na očinskom dopustu bilo 24.000 očeva, ali na roditeljskom ih je i dalje malo

U godinu i pol dana od uvođenja prava na očinski dopust u trajanju od deset radnih dana, odnosno 15 dana u slučaju blizanaca ili trojki, 24.000 očeva u Hrvatskoj iskoristilo je to pravo. No kad je riječ o roditeljskom dopustu, danas ga koristi samo oko 4 posto očeva. Istina, raste udio onih koji odlaze na dva mjeseca neprenosivog roditeljskog dopusta, koji je koristilo 10.000 očeva. Očevi, naime, imaju pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od kojih dva mjeseca mogu prenijeti na majke, no to pravo i dalje koristi mali dio očeva. Navedene podatke iznijela je na konferenciji za medije Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u povodu predstavljanja Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva pod nazivom "Tate, veliki je propust ne uzeti dopust", koju provodi Ured za demografiju u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Ravnopravno roditeljstvo ne samo da je ključno za razvoj djece, dobrobit oba roditelja i stvaranje obiteljske ravnoteže, nego je bitno i zbog demografskih problema s kojima se Hrvatska suočava jer je državi u interesu veće obitelji, no ako je većina tereta odgoja na majkama, žene se neće odlučiti rađati više djece. Josić je kazala kako roditeljstvo nema reprizu, istaknula važnost angažiranosti očeva u odgoju djece te da ravnopravne partnerske podjele obiteljskih obveza sporim korakom postaju vrijednosti prepoznate među zaposlenim očevima i u Hrvatskoj.

13.03.2024., Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb - U povodu Nacionalne kampanje za promicanje pozitivnog i ravnopravnog roditeljstva, koju provodi Sredisnji drzavni ured za demografiju i mlade, odrzao je konferenciju za medije o pripremi i provedbi aktivnosti te o rezultatima istrazivanja o stajalistu javnosti o roditeljskom i ocinskom dopustu. Zeljka Josic. Photo: Luka stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, još velik broj očeva smatra da će poslodavci negativno gledati na roditeljski dopust te su u kampanju uključili i HUP jer je nužno poticajno i podržavajuće okruženje u privatnom i poslovnom životu roditelja. Predsjednik HUP-a i predsjednik uprave Plive Mihael Furjan, koji podržava ravnopravnu podjelu roditeljskih obveza, znakovito je kazao: Zbog rasta potražnje za zaposlenima mi sada uvozimo radnike, povećava se i rad studenata, umirovljenika, ali za deset, dvadeset godina neće imati tko raditi i nama je nužno da u Hrvatskoj imamo veće obitelji s više djece. Mi želimo u budućnost imati dovoljno obrazovanih i zaposlenih i želimo imati sretne zaposlenike, i muškarce i žene. Furjan je dodao i da će nam kompanije biti uspješnije ako u menadžmentu imaju dovoljan broj žena.

VEZANI ČLANCI:

Rezultati istraživanja o roditeljskom i očinskom dopustu na reprezentativnom uzorku od 600 građana u dobi od 20 do 50 godina pokazuju da su građani svjesni važnosti uloge očeva u odrastanju djece, osobito nakon treće godine života djeteta, koja se percipira podjednakom ulozi majke. No, još velika većina očeva drži da im se odlazak na roditeljski dopust financijski ne isplati (plaća je na roditeljskom dopustu maksimalnih 995 eura), a i percipiraju da je majka bolji izbor za dijete na dopustu. Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kazao je da još imamo nizak udio očeva koji koriste roditeljski dopust (4,2 % lani) te da je problem što se kod nas puno više žena nego muškaraca brine za djecu, stare i nemoćne, dok su primjerice u Švedskoj izjednačeni u brizi. Kad je riječ o kućanskim poslovima, situacija je još lošija, uglavnom ih obavljaju žene. Hrvatska se, inače, ubraja među države EU u kojima muškarci najmanje koriste roditeljski dopust.

Velika fotogalerija: Brojni poznati uživali su na glamuroznom partyju povodom dodjele Ruža najtrofejnijima