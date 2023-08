Na očinskom dopustu uglavnom mladi muškarci: 10 radnih dana za jedno dijete,a 15 za blizance i trojke

Hrvatska se ubraja među države EU u kojima muškarci najmanje koriste roditeljski dopust na koji kod nas ode svega oko četiri posto očeva, no barem je godinu dana od uvođenja desetodnevnog očinskog dopusta njih oko 60 posto iskoristilo pravo da provedu s vlastitim djetetom tih deset dana. Plaćeni očinski dopust uveli smo lani zbog obvezujuće EU Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Od 1. kolovoza 2022. godine, očevi u Hrvatskoj imaju pravo na očinski dopust u trajanju od deset radnih dana za jedno dijete ili petnaest radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki, a mogu ga iskoristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta, neovisno o radnopravnom statusu majke. Središnji državni ured za demografiju i mlade, pozivajući se na podatke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), objavio je da je u posljednjih 11 mjeseci očinski dopust iskoristilo 20.847 očeva.

Očekivano, očinski dopust najviše su koristili mladi očevi u dobi od 32 do 36 godina. Najviše očeva koji su koristili očinski dopust bilo je iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije, zatim Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske te Primorsko-goranske županije. Inače, prema Direktivi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, članice EU su morale unijeti u svoja zakonodavstva i da svaki otac ima pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta od kojih su dva neprenosiva na majku.

Istina, kad je riječ o roditeljskom dopustu, to smo pravo mi uveli i prije, no problem je što su hrvatski muškarci koji žele ići na roditeljski dopust još iznimke. Lani je tako roditeljski dopust nakon šest mjeseci života djeteta koristilo tek 1988 (4,04%) očeva i 47.146 (95,95%) majki. Na rodiljnom dopustu do šest mjeseci života djeteta očeva je bilo samo 163 (0,22%), kako se navodi u izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Inače, čak ni daleko napredniji Skandinavci ne provode jednako vremena kao majke na roditeljskom dopustu s djecom, pa je finska vlada zakonom iz 2020. odlučila to promijeniti i uvesti roditeljski dopust za majke i očeve od po šest i pol mjeseci. Norveška je pak prva 1993. uvela roditeljski dopust za očeve, koji je tada koristilo samo tri posto očeva, a nakon uvođenja kvota već 1995. bilo je 60 posto očeva koji su koristili dopust.

Danas se procjenjuje da u toj zemlji oko 90 posto očeva koristi barem dio roditeljskog dopusta. Za Hrvatsku su to zasad nedostižne brojke jer se hrvatski muškarci sporo moderniziraju. Podsjetimo da je svrha uvođenja minimalnog očinskog dopusta, kao i neprenosivog roditeljskog dopusta s očeva na majke bila omogućiti veću uključenost očeva u skrb o djeci i sudjelovanje u ranoj dobi djeteta.

