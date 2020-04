Na milenijskim fotografijama snimio sam pola milijuna ljudi

Šimi Strikomanu, akademskom snimatelju, fotografu, redatelju, producentu, jednom riječju svestranom umjetniku, zbog potpune blokade svih događaja i zabrane okupljanja, stali su svi kapitalni projekti. No, nije izgubio borbeni duh i kreativnost, već ih je prilagodio današnjim ograničenjima.

Festival žudija rezerviran do 2054.

Umjesto spektakularnog, jubilarnog 20. Vodičkog festivala žudija, koji je davno nadrastao Vodice, i koji se u podne 13. travnja 2020., na Uskrsni ponedjeljak, trebao održati u Zagrebu sa čak 35 skupina iz cijele Hrvatske, Strikoman je pronašao skromniji format.

– Ne možemo odgoditi Smotru žudija, niti može 20. smotra biti dogodine. Domaćinstva su rezervirana do 2054. godine. Eto, propalo je sve ovo što sam za ovu godinu pripremao i dogovarao sa Zagrebačkom biskupijom i gradonačelnikom, ali ne mogu samo sjediti i čekati da ova nevolja prođe. Na snazi je zabrana kretanja tako da mogu snimati jedino u crkvi u Vodicama, pa ćemo onda u crkvi organizirati Deset dana Uskrsa u Vodicama, a događanja ćemo prenositi na lokalnom portalu info.vodice. Sve će biti minimalistički. U crkvi će biti svećenik, časna sestra, žudija i ja ću snimati, bit ćemo na propisanoj udaljenosti i nećemo kršiti mjere. Uskrs nikome od nas ove godine neće biti onakav kakav želimo i kako smo ga naviknuli slaviti, ali moramo se prilagoditi, zadržati pozitivan stav i vedar duh u teškom vremenu – poručuje Strikoman.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Povlači paralelu današnje situacije s Domovinskim ratom kada je utemeljio TV Vodice koja je u ono vrijeme emitirala informativni, školski i vjerski program i bila glavni izvor informacija u Općini, ali i iznjedrila i vrsne novinare poput Zoltana Kaboka. Iz njezine produkcije nastao je najpopularnija snimka Domovinskog rata “Oba su pala” Ivice Bilana. I dok priprema uskrsna događanja i njihovo približavanje gledateljima, snimio je i Milenijsku fotografiju - 705. po redu. Na njoj su Šime i supruga Edita. Snimljeni su dronom, pokraj napisanog najaktualnijeg apela diljem svijeta po kojem će se pamtiti 2020. godina – #ostanidoma.

– Nemoguća su vremena. Dani su sivi. Ali ne umire duh. Naša poruka: “Dragi dobri ljudi, ne dopustite da tuga prekrije Hrvatsku. Volimo vas, ostanite doma!” – poručuju supružnici Strikoman.

Traži se 300 brkajlija

Milenijska fotografija, koju je Šime Strikoman brendirao, ove godine također obilježava dvadeset godina postojanja.

– Prvu Milenijsku fotografiju snimio sam 2001. u Vodicama, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće. Htio sam da u povijesti na fotografiji ostanu zabilježeni Vodičani koji su to doživjeli. Pozvao sam ih neka dođu pozirati i došlo je više od 1000 ljudi! Tada sam mislio kako je to – to, ali nakon što je prva Milenijska fotografija objavljena, dobio sam brojne pozive, o čemu je Igor Mirković snimio emisiju za HTV i lavina se pokrenula – govori Strikoman.

Tijekom 20 godina projekta Milenijske fotografije snimali su u 233 grada i pet država, a pozirala je respektabilna vojska od oko pola milijuna ljudi.

Najviše milenijskih fotografija, njih stotinu, snimljeno je u Zagrebu, zbog čega je, kaže bio istinski potresen gledajući snimke nakon potresa, a na žalost, Šimi Strikomanu je propao ambiciozni plan za Milenijsku fotografiju koju je također ovih dana trebao slikati u Zagrebu, i to, ni manje ni više nego na zagrebačkom rotoru.

I dok čeka bolja vremena, smišlja nove projekte. Bude li sve dobro, u Jastrebarskom bi trebao snimiti milenijsku fotografiju u povodu 150 godina vatrogastva u Republici Hrvatskoj

– Ideja je da napravimo portret Đure Deželića, utemeljitelja hrvatskog vatrogastva, s kacigom na glavi. On je imao brkove, i zato mi za ocrtavanje njegova lika treba 300 brkatih vatrogasaca. Zamislio sam da bi bilo jako dobro da svi imaju brkove, pozvat ću ih da ih puste, imaju vremena – kaže Strikoman.