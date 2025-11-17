Naši Portali
I DALJE STOTINE NESTALIH

Na Memorijalnom groblju polažu se ruže i svijeće za ubijene i nestale hrvatske branitelje

17.11.2025.
u 15:25

"Obitelji nestalih nemaju svoje grobove, mjesto gdje će zapaliti svijeće i zato danas pale ovdje svijeće", rekla je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

U sklopu programa obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara danas su na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položene ruže i zapaljene svijeće na grobovima poginulih i ubijenih branitelja. I ovom prilikom su članovi obitelji Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja "Vukovarske majke" ukazali na problem nestalih i činjenicu da oni 34 godine ne znaju ništa o svojim najmilijima. Jedna od njih je i Marija Šestan iz Vukovara koja 34 godine traga za sinom Tomislavom koji je nestao poslije sloma obrane Vukovara.

– Jako je teško. Puno je godina prošlo. Te 34 godine znače jedan mladi život. Vrijeme prolazi, mi starimo i odlazimo, a da do istine nismo došli. Čast je polagati ruže i paliti svijeće za one koji su pronađeni i pokopani ali nama, koji tražimo svoje najmilije, jako je bolno jer polažete ruže i palite svijeće na grobove njihovih suboraca, poznanika, a grob svoga djeteta i dalje nemate. Kažu svejedno ali nije tako, kaže to i osjećaj u srcu. Strahujem da nikada neću pronaći posmrtne ostatke sina kako bih ga mogla pokopati – rekla je Šestan.

Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, rekla je kako Hrvatska još uvijek traga za 1740 osoba od kojih je njih s područja grada Vukovara 328. – Obitelji nestalih nemaju svoje grobove, mjesto gdje će zapaliti svijeće i zato danas pale ovdje svijeće. Svjesni smo da neki od hrvatskih branitelja, koji su pokopani na ovome groblju, nemaju više svojih najmilijih koji će doći i položiti im ružu ili zapaliti svijeću. Prisjećamo se svih onih žrtava koji su utkani u temelje Domovine, svih žrtava Vukovara, Škabrnje i cijele Hrvatske – rekla je Alvir.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac rekao je kako se na ovaj način sjećamo svih branitelja, onih koji su pronađeni, ali i onih koji nažalost nisu. – Boli činjenica da postoje branitelji koji nemaju više svoje rodbine kao i branitelji koji su možda i zaboravljeni. Svaki branitelj zaslužuje barem jednu zapaljenu svijeću i jednu ružu jer su dali svoje živote za obranu Vukovara i naše Domovine – rekao je Sušac.

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Vukovar

