Na maturi iz hrvatskog ukida se viša i niža razina ispita - svima isti test

Učenici završnih razreda srednjih škola, koji će državnoj maturi pristupiti u lipnju 2023. godine, neće kao sve dosadašnje generacije maturanata moći birati osnovnu i višu razinu ispita iz hrvatskog jezika, nego će ta nadolazeća generacija pristupiti, prvi put, jedinstvenoj razini državne mature.

Ocjenjivat će se i esej

To znači da će na razini cijele zemlje svi učenici koji će pristupiti maturi pisati isti ispit iz hrvatskog jezika koji će se i dalje sastojati od dva dijela – ispita i esejskog dijela kako bi se u konačnici dobila zbirna zaključna ocjena iz toga obveznog predmeta državne mature. Ta se velika promjena koja tek slijedi odnosi isključivo i samo na ispit iz hrvatskog jezika, dok će u svim ostalim predmetima učenici i dalje birati žele li pristupiti višim ili osnovnim razinama prilikom polaganja državne mature.

Te 2023. godine, uz navedenu izmjenu koja očekuje spomenutu generaciju, promijenit će se i to kako će esejski dio ispita iz hrvatskog jezika utjecati na konačnu ocjenu iz toga predmeta. Dakle, kako je već i bilo najavljeno, nadolazeća generacija maturanata neće više moći predati prazan papir na esejskom dijelu ispita i svejedno si osigurati prolaz na hrvatskom jeziku, nego će na esejskom dijelu biti jasno postavljen prag prolaznosti, onako kako se on utvrđuje i kod samog ispita.

Upravo ta promjena ključna je u obrazovnom sustavu jer, samo za usporedbu, na ovogodišnjoj državnoj maturi u lipnju prazan list na esejskom dijelu ispita predalo je 1136 pristupnika koji su se odlučili pisati B razinu hrvatskog jezika i 535 maturanata koji su birali višu razinu ispita. Od onih pristupnika koji su dobili nulu na esejskom dijelu ispita u lipnju, njih 1337 u konačnici je ostvarilo prolaznost na ispitu iz hrvatskog jezika. Osim toga, na ovogodišnjoj maturi čak 858 učenika koji su birali višu razinu ispita nije uspjelo na eseju napisati dovoljan broj riječi, a takvih je na osnovnoj razini bilo 1296. Promjena koja će biti uvedena u polaganju ispita iz hrvatskog jezika učenicima će biti prezentirana i bit će im osigurana mogućnost da se na navedene izmjene pripreme na vrijeme. Prve pripreme upravo za spomenutu promjenu učenicima koji sada pohađaju treći razred srednjih škola bit će osigurane od 15. ožujka do 15. travnja 2022. godine. Naime, svi u Hrvatskoj na koje će se odnositi ta izmjena pristupit će u navedenom terminu ispitima iz hrvatskog jezika, a za vježbu će im biti dana mogućnost da pristupe i ispitu iz matematike koji će također prilikom te vježbe učenika biti jedinstven - bez razina ispita.

– Ti probni ispiti kojima će tijekom ožujka i travnja pristupiti učenici trećih razreda srednjih škola bit će orijentir učenicima, školama i u konačnici Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prema njima svi će u sustavu dobiti povratnu informaciju o tome kakva je trenutna situacija – kazao je na Večernjakov upit Vinko Filipović, ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Probni ispiti već u ožujku

U istom razdoblju, od 15. ožujka do 15. travnja, učenici koji sada pohađaju četvrti razred srednjih škola i koji državnoj maturi pristupaju u lipnju 2022. godine moći će pristupiti probnoj državnoj maturi koja će se organizirati u svim školama jer ova generacija pristupa ispitima državne mature u čije sadržaje će biti implementirane sve dosad provedene kurikularne promjene u obrazovanju. To ukratko znači da će svi ispiti biti koncipirani prema novim kurikulima. Žele li pristupiti probnoj maturi, učenici se moraju prijaviti putem sustava i iskazati interes za probnu maturu, a posljednji rok za to je 20. prosinca 2021. godine. Prijava putem sustava nužna je zbog pripreme ispita, a na probnoj maturi maturantima će se omogućiti da, žele li to učiniti, provjere kako će izgledati pravo pisanje ispita iz svih predmeta, uključujući i izborne.

Oni učenici koji se prijave za probnu maturu dobit će ispite od kojih će oni iz obveznih predmeta, dakle iz hrvatskoga, matematike i engleskog jezika, u škole stići u tiskanom obliku i zapakirani kao pravi ispiti kako bi se u potpunosti simuliralo pravo pisanje državne mature, dok će ispiti za izborne predmete školama stići u digitalnom obliku. U tim probnim ispitima državne mature neće se valorizirati, već će se omogućiti učenicima da se upoznaju sa strukturom i procedurom pisanja ispita državne mature.

– Probna matura donijet će nulti rizik, cilj je da učenici dobiju uvid u ono što ih očekuje pri pisanju državne mature – kazao je Vinko Filipović.