OPASNOST NA NEBU

Uzbuna u NATO članici, zbog ruskih dronova podigli borbene zrakoplove: 'Primijetili smo signal...'

Bulgaria's first new F-16 jet is pictured during its arrival at Graf Ignatievo airbase
BULGARIAN GOVERNMENT PRESS OFFIC
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
19.11.2025.
u 11:07

Signal je nestao s radara prije nego što se ponovo počeo 12 minuta sporadično pojavljivati blizu sela u županiji Galati, dodalo je ministarstvo.

Rumunjska je podigla borbene zrakoplove u srijedu nakon što je u njen zračni prostor ušla bespilotna letjelica tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, reklo je ministarstvo obrane.

Rumunjska, članica Europske unije i NATO-a koja dijeli 650 kilometara dugu granicu s Ukrajinom, više se puta suočila s krhotinama ruskih dronova koje su padale na njen teritorij u sklopu ruskih napada na lučku infrastrukturu s ukrajinske strane Dunava.

Ministarstvo je reklo da je radar prvi put primijetio signal drona kada je već prešao osam kilometara u rumunjskom zračnom prostoru blizu sela Periprava i Chilia Veche u županiji Tulcea. Signal je nestao s radara prije nego što se ponovo počeo 12 minuta sporadično pojavljivati blizu sela u županiji Galati, dodalo je.

Rumunjska je podigla dva borbena zrakoplova Eurofighter, koji pripadaju njemačkoj misiji za nadzor zračnog prostora, a potom dva rumunjska borbena aviona F-16 te upozorila građane jugoistočnih županija Tulcea i Galati da potraže zaklon. Ministarstvo je dodalo da nije primilo izvješća da su dronovi pali na rumunjski teritorij.

Poljska, također članica NATO-a koja graniči sa zapadnom Ukrajinom, privremeno je zatvorila zračne luke Rzeszow i Lublin na jugoistoku zemlje te iz predostrožnosti podigla svoje i savezničke zrakoplove radi zaštite zračnog prostora. 

Ključne riječi
Ukrajina zračni prostor NATO dron Rumunjska

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
11:21 19.11.2025.

Umjesto da detektiraju dronove 8 km PRIJE nego uđe na njihov teritorij, oni detektiraju dronove 8 km NAKON što uđu na njihiv teritorij.

