Admiral upozorio na zlokobni scenarij: 'Mi bismo pobijedili, ali Rusi bi mogli napraviti glupu grešku'

Bivši zapovjednik britanske Kraljevske mornarice, admiral Lord Alan West, i bivši glavni tajnik NATO-a Lord George Robertson upozorili su da ruska invazija na Ukrajinu prijeti eskalacijom u otvoreni sukob između Rusije i NATO-a, s realnim rizikom od upotrebe nuklearnog oružja. U novoj epizodi podcasta Lord Speaker's Corner britanskog Doma lordova, objavljenoj 17. studenoga, dvojica uglednih stručnjaka za obranu izrazili su duboku zabrinutost zbog trenutačne sigurnosne situacije. Lord West, bivši Prvi morski lord i ministar sigurnosti, izjavio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo već "efektivno u ratu" s Rusijom zbog niza "sivih zona" aktivnosti, od sabotaža podmorskih kabela, preko upada dronova u zračni prostor NATO-a do kibernetičkih napada.

"Prilično je teško vidjeti kako ćemo se izvući iz ovoga bez punog rata između NATO-a i Rusije. Oni bi ga izgubili, a opasnost je u tome što bi u slučaju poraza mogli napraviti tu glupu grešku i posegnuti za nuklearnim oružjem", rekao je Lord West, naglašavajući da Rusija nema šanse u konvencionalnom sukobu s NATO-om, ali da bi Vladimir Putin u očaju mogao upotrijebiti nuklearnog oružja.

Lord Robertson, bivši glaavni tajnik NATO-a bio je još oštriji. "Mi smo nedovoljno pripremljeni, nedovoljno osigurani, napadnuti smo i nismo sigurni". On je istaknuo da javnost to ne primjećuje ali da je Zapad već pod stalnim kibernetičkim napadima. "Napadnuti smo u kibernetičkom svijetu. Ne mogu svi ti prekidi u posljednjih nekoliko tjedana biti slučajni. Sabotaže diljem Europe nesumnjivo organizira ruska vojna obavještajna služba", upozorio je Robertson, prenosi Daily Mail.

Prema njegovim riječima, Rusija sve više angažira vanjske suradnike, uključujući organizirani kriminal za hakerske operacije, a posebno je ranjiva kritična infrastruktura, podmorski kabeli prenose 99 posto globalnih podataka, a Rusi ih nadziru i napadaju.

Upozorenjadolaze u trenutku kada britansko Ministarstvo obrane istražuje veliki kibernetički incident iz listopada 2025. Ruska hakerska grupa Lynx procurila je stotine osjetljivih dokumenata na dark web, uključujući podatke o osam baza RAF-a i Kraljevske mornarice.

Napad je izveden preko izvođača radova Dodd Group, čime su hakeri zaobišli snažne kibernetičke obrane Oružanih snaga. Dokumenti sadrže imena osoblja, e-mail adrese, registracijske tablice vozila, brojeve mobitela i druge osjetljive podatke označene kao "službeno osjetljivo". Ministarstvo obrane potvrdilo je istragu, ali nije otkrilo detalje. Ovi događaji dolaze u kontekstu sve većih ruskih kibernetičkih i hibridnih prijetnji Europi, uključujući sabotaže.