Na jednom projektilu kojim je gađana stanica u Kramatorsku piše 'Za djecu'

Raste broj ubijenih u raketnom napadu na željezničku stanicu u istočnom ukrajinskom gradu Kramatorsku, gdje su civili čekali vlakove za evakuaciju. Prema zadnjim informacijama brojka je veća od 30, a brojni ljudi su ozlijeđeni. Neki su u teškom stanju.

"Rusija je danas udarila na željezničku stanicu u Kramatorsku. Raketa je pogodila privremenu čekaonicu u kojoj su stotine ljudi čekale evakuacijski vlak. Ovo je još jedan dokaz da Rusija brutalno, barbarski ubija civile , samo s jednim ciljem - ubijati", stoji u priopćenju policije regije Donjeck.

Rusko ministarstvo obrane negira da su ruske snage odgovorne za napad, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA. Ruska državna organizacija citirala je ministarstvo da je projektil bio tipa koji koristi samo ukrajinska vojska, i sličan onom koji je 14. ožujka pogodio središte grada Donjecka.

Na društvenim mrežama pojavila su se fotografije projektila za koji se tvrdi da je pao na kolodvor u Kramatorsku. Na projektilu piše 'Za djecu' na ruskom jeziku. Izraz - "za detei" na ruskom - sugerira da je ispaljen kao podrška djeci, ili kao osveta za napad na djecu, a ne da je usmjeren na djecu, piše BBC.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c