Bečani u nevjerici: Ulaz u dućane bit će moguć samo s negativnim testom na koronu?

To što je uspjelo koronavirusu i njegovim mutantima, do sada nije uspjelo još nikome u Austriji: zabraniti ulazak u dućane (osim prehrambenih i sl.) onima koji ne mogu predočiti negativni PCR ili antigen test. To je najnoviji razvoj događaja na Istoku ove alpske zemlje, koji bi trebao prvo vrijediti samo četiri dana, odnosno od 7. do 10. travnja za tri, britanskom sojem najzaraženije austrijske pokrajine, Beč, Donju Austriju i Gradišće. Barem bi se to tako moglo dogoditi, ako se ostvare najave jer još se očekuju detalji novih mjera, kao i reakcija austrijske javnosti.

Ministar zdravlja Rudolf Anschober najavljivao je nove strože mjere jučer kasno navečer na zajedničkoj konferenciji za novinare s čelnicima tih triju pokrajina, Michaelom Ludwigom, Johannom Mikl-Leitner i Hansom Peterom Doskozilom prilikom objave „tvrdog“ lockdowna za to područje od 1. do 6. travnja.

Austrijski mediji danas pišu kako je ostalo mnogo „otvorenih pitanja“, na koje jučer navedeni govornici nisu još znali točan odgovor, između ostalog, kako dalje od 7. travnja?

Tragom te nedoumice, Austrijska novinska agencija APA danas je kontaktirala Ministarstvo zdravlja i pitala hoće li „ulaznica“ za dućane od 7. travnja doista biti negativni korona test?

Isti izvor navodi kako je odgovor glasio „prvo samo četiri dana, od 7. do 10. travnja“. Uz poruku da nakon „prve faze“ slijedi za tjedan dana evaluacija aktualnog stanja. To znači sastanak u istom sastavu kao i jučer, ali kako se navodi s „potencijalom proširenja te obveze“.

Tom prilično znakovitom odgovoru svoj doprinos u četvrtak dao je i austrijski potkancelar i ministar sporta i kulture Werner Kogler svojom izjavom na sjednici Nacionalnog vijeća austrijskog Parlamenta kako će „ulazni testovi biti ključ za gotovo sve“.

„Daljnji koraci otvaranja i popuštanja korona mjera tek će moći uslijediti kada ćemo imati više uvida u razvoj događaja s pandemijom. I to uz ulazne testove, kao ključ za gotovo sve, pa tako i sport i kulturu“, istakao je Kogler. Onima teško pogođenima posljedicama koronakrize je poručio da će „ državni lonac potpore“ biti dodatno napunjen, a sadašnje mjere produžene, kako bi im se pomoglo. Uz zamolbu: „Strpite se još malo“!

Mediji navode kako si mnogi u zemlji, pa tako ni Bečani, bolje rečeno Bečanke ne mogu zamisliti da će prije ulaska u svaku trgovinu za kupnju robe široke potrošnje kao što su cipele, pulover, čarape i ostale „krpice“ morati prvo na testiranje. I da će negativan korona test biti „ulaznica“ u dućane.

Da podsjetimo, trenutačno je u Austriji „ulazni test“ obvezan za odlazak frizeru, pedikeru, maseru, kozmetičaru i za druge uslužne djelatnosti u kojima je pružatelj usluge u direktnom kontaktu s korisnikom.

