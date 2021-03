U Austriji trećina novozaraženih mlađa od 25 godina

Prema izvješću austrijske Agencije za zdravlje i sigurnost hrane (AGES) objavljenom u utorak, gotovo trećina od ukupno 21.880 novozaraženih koronavirusom u Austriji prošli tjedan, mlađa je od 25 godina.

„Na drugoj strani, dobra je vijest da starije osobe kroz to da su cijepljene više nisu u žiži zaraze“, istakao je Bern Lamprecht, specijalista za plućne bolesti na “Kepler“ Sveučilištu u Linzu.

AGES je izvijestio kako je u proteklom tjednu od 15. do 21. ožujka najviša incidencija bila kod 15 do 24-godišnjaka, a njena je vrijednost iznosila 338 zaraženih na 100.000 stanovnika. Potom slijede 5 do 14-godišnjaci s incidencijom od 320,8. Podaci pokazuju da čak i djeca mlađa od 5 godina nisu imuna na koronavirus nego je u toj dobnoj skupini incidencija 103,9.

Najveći pad incidencije prema izvješću AGES-a zabilježen je u starosnoj skupini iznad 65 godina, a kod osoba starijih od 85 godina incidencija je još „samo“ 134,3.

Spuštanje dobne granice novozaraženih i sve više COVID-19 oboljelih među mlađim osobama, jasno se vidi i iz podatka da su prošli tjedan osobe od 15 do 24 godine starosti činile 15,3 posto sveukupnih zaraza u Austriji, što izraženo u apsolutnim brojkama znači njih čak 3.230. Među djecom i mladima od 5 do 14 godina bilo je 2.440 slučajeva odnosno na njih otpada 11,5 posto, a na djecu mlađu od pet godina 2,6 posto, što u apsolutnim brojkama znači 543 slučaja, od ukupnog broja zaraza.

AGES je također skrenuo pozornost na ponovni porast sedmodnevne incidencije u Austriji koja trenutačno iznosi 243,1.

A porast incidencije govori i o porastu broja novozaraženih, kojih je u ovoj alpskoj zemlji preplavljenoj koronavirusom i njegovim mutacijama, posebice britanskom, iz dana u dan, sve više.

U utorak je u Austriji, prema podacima Ministarstva zdravlja zabilježeno u proteklih 24 sata 3.415 novozaraženih, od čega čak 1.091 u Beču. Slijedi Donja Austrija s 667 i Gornja Austrija s 494 novih slučajeva zaraze. Samo u jednome danu odnosno s ponedjeljka na utorak od koronavirusa su umrle još 32 osobe.

Tako Austrija od početka pandemije do danas broji ukupno 517.628 korona oboljelih, 477.940 ozdravljenih i 9.121 smrtni slučaj.

Trenutačno najveću brigu austrijskoj vladi i stručnjacima zadaje stalan rast broja hospitaliziranih, posebice u intenzivnoj njezi.

Naime, kako je izvijestio zabrinuti ministar zdravlja Rudolf Anschober jedinice intenzivne njege u istočnim austrijskim pokrajinama, Beču, Donjoj Austriji i Gradišću već su došle na granice svojih kapaciteta. Stoga su se u utorak navečer čelnici ovih triju „najzaraženijih“ pokrajina sastali s ministrom Anschoberom kako bi zajednički dogovorili dodatne mjere sprečavanja širenja ovog znatno agresivnijeg, zaraznijeg i smrtonosnijeg britanskog soja koronavirusa, koji hara istočnom Austrijom.

U utorak je također javljeno da je u austrijskim bolnicama trenutačno hospitalizirano 2.049 pacijenata, uključujući njih već 437 u intenzivnoj njezi.