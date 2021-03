Zaključavanje Istoka Austrije za Uskrs: Zatvaraju se trgovine i frizeri, vraća se cjelodnevni policijski sat

Nakon dvodnevnog pregovaranja do sitnih jutarnjih sati čelnici tri britanskim sojem koronavirusa “najzaraženije“ austrijske pokrajine, Beč, Donja Austrija i Gradišće, Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner i Hans Peter Doskozil te ministar zdravlja Rudolf Anschober uspjeli su usaglasiti stavove o privremenom povlačenju dosadašnjih mjera i uvođenju kratkog ali „tvrdog zaključavanja“.

O čemu se radi i koje su nove mjere navedena „četvorka“ izvijestila je javnost u srijedu navečer na konferenciji za novinare, održanoj u sjedištu austrijske vlade u Beču.

U uvodnom govoru ministar Anschober je kao razlog pooštrenja mjera naveo „stalno rastuće brojke novozaraženih“ i sve veći pritisak na jedinice intenzivne njege. Istakao je kako su mjere, „ nužne, unatoč još uvijek linearnog rasta broja zaraženih“, te kako se mora odmah reagirati ako se želi pravovremeno spriječi preopterećenje intenzivne njege i „kolaps“ zdravstvenog sustava. Pritom je podsjetio na dramatičnu situaciju u jedinicama intenzivne njege u Austriji u studenome prošle godine, kada su morale biti donesene i mjere za slučaj sprečavanja trijaža.

Anschober je rekao kako je Austrija jedna od 19 europskih zemalja koja se nalazi u trećem valu pandemije koronavirusa. Napomenuo je da je širenje zaraze na Istoku zemlje mnogo jače zbog prisutnosti znatno zaraznijeg, dinamičnijeg i opasnijeg britanskog soja koji je preplavio to područje.

Anschober je izrazio zadovoljstvo da su predstavnici triju pokrajina uvidjeli da daljnje otvaranje ne bi bio dobar potez i usaglasili svoje stavove oko novih, znatno strožih mjera, koje na snagu stupaju na „Veliki četvrtak“ (1. travanj) i trajati će do 6. travnja odnosno do utorka nakon Uskrsa.

„Cilj je smanjiti kontakte, puno više testirati, te zaštitne FFP2 maske nositi i na otvorenom“, poručio je Anschober predstavivši nove mjere i ograničenja, a to su:

Od 1. do 6. travnja ponovno se vraća cjelodnevni „policijski sat“ i zatvaraju se sve trgovine osim prehrambenih te ljekarna, pošta, banaka, benzinskih postaja itd. Svoja vrata zatvaraju i frizerski saloni & CO. odnosno sve uslužne djelatnosti u uskom kontaktu s korisnicima. Obveza nošenja FFP2 zaštitnih maski u zatvorenom proširena je i na otvoreni prostor kod većih okupljanja ljudi, a preporučeno je i veće korištenje mogućnosti rada od kuće. Za one koji ostaju raditi u poduzećima obvezno je testiranje jednom tjedno. Osobe iz graničnog područja koje rade s druge strane granice tzv. „pendleri“ moraju se umjesto sada jednom tjedno, od 1. travnja testirati dva puta tjedno, a valjanost testa je 72 sata. Također se za tu skupinu ljudi pojačavaju kontrola na granici Austrije sa Slovačkom, Češkom i Mađarskom, odakle stiže najviše prekograničnih radnika, a koje trenutačno imaju izuzetno visoki broj novozaraženih, posebice britanskim virusnim sojem.

Što se škola tiče, učenici će nakon uskrsnih blagdana pa sve do 9. travnja imati online nastavu na daljinu. Povratak u školske klupe uvjetovan je negativnim PCR testom.

Nakon prestanka mjera odnosno od 7. travnja, najavljeno je dodatno testiranje zaposlenika u trgovinama. Za odlazak frizeru & CO ponovno će „ulaznica“ biti negativni korona test.

Za tjedan dana je dogovoren novi sastanak na kojem će austrijski pokrajinski dužnosnici sa stručnjacima i ministrom zdravlja ponovno evaluirati aktualnu epidemiološku situaciju u Beču, Donjoj Austriji i Gradišću i utvrditi učinke kratkotrajnog, ali „tvrdog“ lockdowna u te tri austrijske pokrajine. I ponovno odlučivati o „otključavanju“ ili daljnjem „zaključavanju“ Istoka Austrije.

Nove, „uskrsne“ mjere odnose se samo na navedene tri austrijske savezne pokrajine, od ukupno devet.

Uskršnja pravila su za ministra Anschobera, kako je istakao, nekoliko dana „mirovanja“ ili „Cool Down Phase“, dok su za bečkog gradonačelnika Ludwiga „važna faza otklanjanja opasnosti da se britanska mutacija iz ove tri pokrajine ne proširi i na ostatak Austrije“. Za čelnicu pokrajine Donje Austrije Mikl-Leitner je ona „svjesno odlučivanje protiv dvotjednog lockdowna, koji je također bio jaka opcija“, dok je za čelnika Gradišća Doskozila to „preuzimanje odgovornosti za situaciju u intenzivnoj njezi i sprečavanje trijaža, kako njega, dvoje njegovih kolega i ministra tako i svih ostalih“.