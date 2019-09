'Umjesto puške na ramenu nosio sam tamburicu. U ovom trenu ne bi zabranio SDSS'

Jedan od predsjedničkih kandidata za kojeg mnogi misle da itekako ima šanse za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora je Miroslav Škoro. Otkad je svoju kandidaturu objavio, Škoro je stalno u fokusu javnosti. Niti jedna važnija dnevnopolitička tema nije prošla bez njegovog komentara, a špekulira se da bi s desnom platformom okupljenom oko njega mogao izaći i na parlamentarne izbore, ako izgubi u utrci za Pantovčak.

"Usredotočen sam na predsjedničke izbore. Ne razmišljam o nikakvim parlamentarnim izborima" - poručio je Škoro, ali dodajući pritom da ne isključuje bavljenje politikom ako ne pobjedi na predstojećim izborima.

- Moram artikulirati do kraja ono što sam započeo - kazao je.

Upitan podupire li uvođenje poreza na nekretnine, kaže da se o tome treba odlučiti, a na pitanje što bi on odlučio odgovara:

- Ja sam već u osnovnoj školi naučio jedan dobar citat, a on glasi 'znam da ništa ne znam' - kazao je Škoro dodajući da njegova stručnost u području ekonomije nije vezano uz te aspekte nego više uz pitanja intelektualnog vlasništva i slično.

Osvrnuo se i na svoje članstvo u HDZ-u.

- Da su stvari u hrvatskoj politici dobre, ja ne bih imao ambicije angažirati se. Da su stvari u HDZ-u dobre ja ne bih izašao iz nje. Ja sam otišao od Ive Sanadera, a sad me prozivaju ljudi koji su tada ostali uz njega.

Na pitanje, zašto je ponovno 2007. godine dobio člansku iskaznicu kad je tada HDZ već bio pod hrpom afera, odgovora:

- Odlučio sam prihvatiti tada člansku iskaznicu jer se procijenilo da bi to bilo dobro za stranku, a tada su oponenti HDZ-a govorili o temama kao što je zabrana glasanja dijaspori i sličnim temama na koje sam ja svjetonazorski osjetljiv pa sam pristao. Kada sam vidio da nema smisla postojati niti kao običan član, onda sam ponovno vratio iskaznicu. Dodao je da se ne sjeća izjave da je ušao u HDZ upravo zbog Ive Sanadera.

Ne sjeća se niti je li se za posao u diskografskoj tvrtki Orfej koja je tada bila u državnom vlasništvu javio preko natječaja.

- Ako netko dođe i da mi dokaze da trebam vratit novac od otpremnine koju sam dobio od te tvrtke, vratit ću novac.

Vezano uz brojne osude na njegovu izjavu da bi zabranio neke stranke kaže:

- Meni se čini da me jedini u državi shvatio Ivo Josipović, ističući pritom da on govori kao obični građanin i traži promjene kao običan čovjek koji nije trenutno na nikakvoj funkciji i zato ima pravo to činiti.

Na pitanje jesu li se stekli uvjeti da se zabrani SDSS, Škoro je najprije uputio kritike na politički rad Milorada Pupovca, ali je na kraju poručio da u ovom trenutku, kada bi bio predsjednik, ne bi pokrenuo zabranu SDSS-a.

"Trenutno? Ne, ne bih, ali sam rekao da predsjednik može te i dalje smatram da može i da treba, ako se steknu uvjeti”, rekao je na pitanje bi li pokrenuo zabranu SDSS-a da je predsjednik.

Ono što mu mnogi predbacuju je i to što u vrijeme rata nije "nosio pušku na ramenu".

- Ako bi ta puška na mom ramenu doprinijela bržem završetku rata ili bržem međunarodnom priznanju, onda mi je žao što se nisam borio. Ali ja sam umjesto puške na ramenu nosio tamburicu.

Isaknuo je i da ne želi da ga se stavlja niti lijevo niti desno.

- Ne želim biti dio stvaranja podjela.

Otkrio je i što se sve nalazi u njegovoj imovinskoj kartici.

- Imam obiteljsku kuću u zagrebu, supruga i ja imamo vlasnički udjel u poduzeću 50:50 posto firme koja se bavi diskografijom i vinima, 50 udjela imam u tvrtki s nekretninama, pet posto udjela u tvrtki koja se bavi softverom, imam vinograd u kutječavkom kraju, berba mi je u utorak, imam pola jedne zgrade u tribunju i dva grobna mjesta.

Na pitanje kako komentira Milanovićevu izjavu da bi odnose sa Srbijom sveo na minimum kad bi bio izabran za predsjednika te da ne bi dopustio Vučiću da šeta Hrvatskom u ovakvim okolnostima, kazao je:

- Apsolutno sam za to da imamo dobre odnose sa svim susjedima, ali mislim da bi trebalo riješiti prvo pitanje granica. Dogodila se agresija, treba vidjeti oko naplate odštete. I treće, najvažnije, pitanje nestalih.

Za kraj je poručio:

- Ne želim se svidjeti svima i zato neću odustati od namjere da učinim promjene. Ako odbiju moju inicijativu za ustavnim promjenama, raspisat ću referendum. Nema sumnje, građani će to podržati.

