Škoro: Vjerojatno Pupovac i koalicijski partneri znaju što rade. Predsjednica kasni

Jučerašnja konferencija Milorada Pupovca pokrenula je jednaku lavinu reakcija kao i njegova nedavna izjava u kojoj, između ostalog, uspoređuje modernu Hrvatsku s NDH te navodi Hrvatsku kao faktor nestabilnosti u regiji. Upravo su te izjave i bile razlog sazivanja Pupovčeve konferencije za medije. No iako su svi očekivali ispriku, to se nije dogodilo, što je izazvalo podijeljena mišljenja među vladajućima. Ministar Bošnjaković je tako izjavio kako smatra da se Milorad Pupovac ipak na konferenciji ogradio od spornih navoda, dok dio vladuajuće koalicije, predvođeni s Darinkom Kosorom i Brankom Hrgom, smatra da je isprika nužna za ostanak SDSS u koaliciji, a ona je izostala.

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro također se osvrnuo na tu konferenciju.

- Činjenica jest da je on dio vladajuće koalicije, činjenica jest da je izgovorio to što je izgovorio. Možda je najsporniji taj dio kad je on rekao da bi Hrvatska mogla skončati kao ta Nezavisna država Hrvatska. Čini mi se da je minimum taj koji čovjek može dati, jer je ljudski i pogriješiti, je ta isprika, a ako nije to je njemu na dušu. Vjerojatno on i njegovi koalicijski partneri znaju što rade - kazao je Škoro za N1.

Komentirajući pismo predsjednice Kolinde Grbar-Kitarović upućeno Miloradu Pupovcu izjavio je da je "sve to skupa malo zakašnjelo".

- To je ono kao kad dođete kod neurologa, on vas udari čekićem po koljenu, a vi onda nakon dva dana trknete nogom. To nije dobra reakcija, refleks vam je loš onda - kaže Škoro.

