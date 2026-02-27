Neviđen slučaj: Cijeli nogometni tim pokušao iznijeti novac iz Njemačke

Cijeli nogometni tim uhvaćen s koferima punim gotovine, piše Fenix. Pokrenuta je istraga zbog sumnje u pranje novca. Tijekom carinskih provjera na aerodromu u Stuttgartu je 29 članova nogometnog kluba iz područja Pforzheima pronađeno s ukupno otprilike 215.000 eura gotovine. Nogometaši su vjerojatno imali namjeru novac izvesti u Tursku.

Njemački mediji pišu kako se cijeli tim našao pod istragom za pranje novca. To je potvrdilo Državno odvjetništvo u Stuttgartu. Svaki član nosio je između 4.000 i 9.900 eura gotovine. Kako prenose mediji, incident se dogodio početkom veljače. Osumnjičenici su pušteni na slobodu. Iz istražnih razloga, Državno odvjetništvo odbilo je dati više detalja.