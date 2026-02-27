Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAPLIJENJEN NOVAC

Neviđen slučaj: Cijeli nogometni tim pokušao iznijeti novac iz Njemačke

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 18:17

Svaki član nosio je između 4.000 i 9.900 eura gotovine

Cijeli nogometni tim uhvaćen s koferima punim gotovine, piše Fenix. Pokrenuta je istraga zbog sumnje u pranje novca. Tijekom carinskih provjera na aerodromu u Stuttgartu je 29 članova nogometnog kluba iz područja Pforzheima pronađeno s ukupno otprilike 215.000 eura gotovine. Nogometaši su vjerojatno imali namjeru novac izvesti u Tursku. 

Njemački mediji pišu kako se cijeli tim našao pod istragom za pranje novca. To je potvrdilo Državno odvjetništvo u Stuttgartu. Svaki član nosio je između 4.000 i 9.900 eura gotovine. Kako prenose mediji, incident se dogodio početkom veljače. Osumnjičenici su pušteni na slobodu. Iz istražnih razloga, Državno odvjetništvo odbilo je dati više detalja.

Ključne riječi
nogometaši carina pranje novca

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
18:49 27.02.2026.

Zar igrači ne smeju da imaju gotovinu kod sebe?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!