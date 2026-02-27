VIDEO Horor scena u Rusiji: Beba pala s prozora visokog 33 metra, prolaznici joj spasili život na nevjerojatan način

Osamnaestomjesečna beba preživjela je stravičan pad zahvaljujući brzoj reakciji mještana, koji su je uhvatili sekundu prije nego što bi pala na tlo. Šokantna snimka prikazuje dijete kako visi na prozorskoj dasci visoke stambene zgrade u Sankt Peterburgu u Rusiji. Dijete se držalo za prozor, a zatim izgubilo oslonac i strmoglavilo se prema tlu s visine od oko 33 metra. Srećom, dvije medicinske sestre stajale su u blizini i primijetile dijete dok je visilo sa zgrade. Olga Artemjeva brzo je reagirala i skinula kaput, koji je zatim zajedno s Annom Kabashovom raširila kako bi uhvatile dijete. "Djelovale smo instinktivno. Nismo znale kako se ponašati u takvoj situaciji", rekla je Anna lokalnim medijima.

Svjedoci tvrde da je dijete pokušavalo otvoriti prozor i do 20 minuta, bez odrasle osobe u blizini. U jednom trenutku viđeno je kako stoji na prozorskoj dasci te otvara i zatvara prozor. Stariji muškarac s tla koordinirao je akciju spašavanja, pozivao hitne službe i usmjeravao žene koje su držale kaput. Zatim se začuo vrisak: "Pada!" Trenutak kasnije dijete je palo poput kamena i udarilo u rašireni kaput, koji se pod silinom poderao, pa je dijete završilo u snijegu ispod. Jedan od prisutnih rekao je: "Kaput je bio rastrgan na komadiće - rukavi, podstava, sve". Unatoč padu, dječak je bio pri svijesti i plakao. Omotan ostacima kaputa prevezen je u najbližu kliniku, a potom u bolnicu, gdje je njegovo stanje opisano kao zadovoljavajuće, piše The Sun.

Toddler plunges 110ft from tower block as nurses use coat to catch him pic.twitter.com/IaSriFjTvj — The Sun (@TheSun) February 27, 2026

Među spasiocima bio je i 57-godišnji Sergej, koji je prolazio kada je ugledao dvije žene kako vrište ispod zgrade. "Pogledao sam gore - dijete je već bilo na rubu. Shvatio sam da ga moramo nekako uhvatiti. S te visine nije ga bilo moguće uhvatiti rukama, a plahta bi se poderala. Pokazao sam im gdje da stanu i kako da rastegnu kaput poput trampolina", rekao je. Prema navodima, roditelji su u to vrijeme bili kod susjeda. Njegov 18-godišnji brat igrao je igrice u drugoj sobi i shvatio što se događa tek kada je čuo vriske s ulice.

Medicinska sestra Anna dodala je: "Vidjeli smo dijete kako se počinje penjati preko prozorske daske kao da silazi sa sofe, jednom nogom, pa drugom, i shvatili smo da će se to dogoditi. Onda je to bilo pitanje sekundi. Netko je viknuo: ‘Pada, pada!’, a on je već bio u našem kaputu". O incidentu je pokrenuta istraga.