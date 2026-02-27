Kada mu je izrečena presuda, dvostruki ubojica iz BiH izrazio je jednu želju: 'Od tog trenutka više nisam isti...'

Goran Kotaran iz Kozarske Dubice, jedan od najopasnijih osuđenih ubojica iz Bosne i Hercegovine, danas izlazi na slobodu. Kotaran, iz Dubice u Bosni i Hercegovini, osuđen je 2006. godine na 16 godina zatvora, a kaznu je služio u Kazneno-popravnom zavodu Foča. Kako je 2017. godine godine pisao Kurir.rs u zatvoru su ga se svi bojali. "On je osuđenik na kojeg stražari posebno paze. Sam je u svojoj ćeliji, a radi sigurnosti ostalih zatvorenika, okolne ćelije su također prazne. Gotovo polovica hodnika je zbog njega izolirana. 'Monstrum iz Dubice', kako ga zovu, rijetko kontaktira s drugim zatvorenicima, a stražari koji ga čuvaju izuzetno su oprezni i spremni na sve. Imaju naredbu da ga upucaju ako išta pokuša. Zatvorenici kažu da su ubojstva za koja je osuđen samo dio onoga što je počinio", rekao je navodno tada izvor iz zatvora u Foči.

Goranov otac, Dušan Kotaran, bio je u svoje vrijeme poznat kao jedan od šefova podzemlja, čije se ime neslužbeno veže čak i za trgovinu bijelim robljem. Sumnja se da je zbog toga ubijen u prosincu 1999. u krčmi u Dubici, a ubojstvu je bio prisutan i njegov sin Goran. Nakon očeve smrti, otišao je u Švedsku, sa 17 godina, živjeti s majkom. Tamo mu se također sudilo zbog ubojstva, ali je nakon psihijatrijskih pregleda deportiran u Bosnu i Hercegovinu. "Očekivao sam da će me po povratku u Bosnu i Hercegovinu netko odvesti na liječenje u psihijatrijsku bolnicu, ali umjesto toga policajac me odvezao kući i nitko se nije pojavio", rekao je tada Kotaran.

Budući da nije bio hospitaliziran, o njegovom stanju i ponašanju svjedočila je njegova baka. Izjavila je da je nakon njezina povratka unuk širio strah posvuda. "Nije htio u bolnicu, pa sam ga morala posluživati, čak i kad sam operirala žučni mjehur. Često je mijenjao raspoloženje i bojala sam ga se. Zabranjivao je ljudima iz susjedstva da dolaze, vikao je na mene, a razbijao mi je i televizor i telefon. Nije se izvukao ni s čim", rekla je baka nakon uhićenja svog unuka.

To je potvrđeno u lipnju 2006. godine, kada je Goran, zajedno sa svoja dva polubrata po majci uhićen zbog sumnje da je zadavio Predraga Vrbana (31), zvanog Pedi Lopov, i Seada Kanurića (49), zvanog Stevo Mucavi, te da je njihova tijela sakrio u svom kokošinjcu. Nakon uhićenja Kotarana i njegove polubraće, policija Republike Srpske pretražila je Kotaranovu kuću, gdje je pronašla dvije strojnice, dvije automatske puške, dva pištolja, tri bombe, nekoliko pištolja, hladno oružje, uređaje za noćno gledanje, alate korištene za zakopavanje tijela kao i 490 tableta ecstasyja i šprice za intravenoznu primjenu narkotika. Kada je izrečena presuda, Kotaran je izrazio samo jednu želju - da se podvrgne novom psihijatrijskom pregledu i to kod psihijatra s kojim može komunicirati.

"Ja sam bolesna osoba i ako mi u sljedećih 16 godina u zatvoru dopuste liječenje, bit ću pušten normalan", rekao je Kotoran. Tijekom izricanja presude, sudac je pročitao da je "jasno i nedvosmisleno utvrđeno da optuženiku ne treba puno da bi počinio ubojstvo". Kotoran je, međutim, na suđenju za sebe rekao da je bio normalna osoba sve dok mu otac nije ubijen pred očima. "Od tog trenutka više nisam isti - rekao je i dodao da "živi za trenutak kada će upoznati ubojicu svog oca", pisao je Kurir.