Još nema dokaza o dobrobiti opće zabrane društvenih mreža djeci

Nakon što je Australija u prosincu zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, više država razmatra uvođenje sličnih mjera. No mišljenja su stručnjaka podijeljena o tomu može li se potpunom zabranom društvenih mreža postići cilj, odnosno zaštititi mentalno zdravlje djece i adolescenata. U Australiji su platforme poput Facebooka, Instagrama, TikToka, X-a i YouTubea isključile stotine tisuća djece, no prvi izvještaji upućuju i na probleme. Digitalni alati za procjenu dobi pokazali su se nepouzdanima (mlađa djeca često se klasificiraju kao starija i obratno), tinejdžeri zaobilaze zabranu korištenjem VPN-a ili tuđih uređaja, a vlasti su upozorile platforme da koriste najmanje invazivne metode provjere dobi kako bi se izbjeglo masovno skeniranje osobnih dokumenata djece i moguća zloupotreba osobnih podataka.