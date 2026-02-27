Naši Portali
ZABRANA DRUŠTVENIH MREŽA

Još nema dokaza o dobrobiti opće zabrane društvenih mreža djeci

Australija uvela zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Dijana Jurasić
27.02.2026.
u 17:05

Nakon Australije, i zemlje EU razmatraju zabranu društvenih mreža mlađima od 15 ili 16

Nakon što je Australija u prosincu zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, više država razmatra uvođenje sličnih mjera. No mišljenja su stručnjaka podijeljena o tomu može li se potpunom zabranom društvenih mreža postići cilj, odnosno zaštititi mentalno zdravlje djece i adolescenata. U Australiji su platforme poput Facebooka, Instagrama, TikToka, X-a i YouTubea isključile stotine tisuća djece, no prvi izvještaji upućuju i na probleme. Digitalni alati za procjenu dobi pokazali su se nepouzdanima (mlađa djeca često se klasificiraju kao starija i obratno), tinejdžeri zaobilaze zabranu korištenjem VPN-a ili tuđih uređaja, a vlasti su upozorile platforme da koriste najmanje invazivne metode provjere dobi kako bi se izbjeglo masovno skeniranje osobnih dokumenata djece i moguća zloupotreba osobnih podataka.

Ključne riječi
društvene mreže djeca

