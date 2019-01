Mrtvi na prosvjedima zbog dvije žene u hramu

Konzervativne hinduističke skupine digle su na noge cijelu Indiju. Nakon što su dvije 40-godišnje žene ušle u hinduistički hram Sabarimala u državi Kerali na jugu Indije i time prekršile stoljećima stara pravila o zabrani ulaska u hram ženama u reproduktivnoj dobi (od 10 do 50 godina), prosvjednici, među kojima su i žene, zaposjeli su ulice Kochija, a podržali su ih i dužnosnici hinduističke nacionalističke stranke BJP premijera Narendre Modija i stranke RSS, na čijoj je ideologiji BJP nastao.

Konzervativne hinduističke skupine izazvale su blokadu južne indijske države Kerale, prosvjedujući protiv državnih vlasti koje su dopustile ženama da unatoč drevnoj zabrani uđu u hinduistički hram.

Stop u reproduktivnoj dobi

Pokrenuta je lavina prosvjeda nakon što se video koji je snimila lokalna policija pojavio na internetu prikazujući dvije žene prekrivenih glava unutar hrama. Nekoliko milijuna žena formiralo je 620 kilometara dug ljudski lanac u južnoj indijskoj državi Kerali u znak podrške jednakosti spolova i kao odgovor na prosvjed hinduističkih svećenika i konzervativaca koji zabranjuju djevojčicama i ženama od 10 do 50 godina da uđu u jedan od najvećih hinduističkih hramova.

Komunistička partija Indije priopćila je da se na prosvjedima jučer okupilo oko 5,5 milijuna žena. Ulazak žena u taj hram neformalno je bio zabranjen stotinama godina, a zabrana je 1972. pretočena u zakon. Sud države Kerale je 1991. podržao zabranu, ali ju je Vrhovni sud Indije u rujnu 2018. ukinuo. Poglavari hrama Sabarimala, koji posjećuju deseci milijuna hodočasnika svake godine, rekli su da je zabrana ukorijenjena u višestoljetnoj tradiciji i ključna je za obrede povezane s glavnim božanstvom Ayyappanom. Nakon odluke suda izbili su nasilni prosvjedi u toj državi pri čemu je najmanje jedna osoba poginula.

Svećenik 'pročistio' hram

Konzervativne hinduističke skupine vjeruju da žene u reproduktivnoj dobi mogu oskvrnuti svetište. Lokalni mediji izvijestili su da je glavni svećenik zatvorio hram radi obreda "pročišćenja" nakon posjeta žena.

Vlada brani svoju odluku o zaštiti žena koje žele ući u hram, navodeći da je to pitanje građanskih prava.

U nekim hinduističkim zajednicama žene se u reproduktivnoj dobi smatraju nečistima, što je dovelo do raznih ograničenja a u nekim slučajevima i do potpune zabrane ulaska ženama na određena mjesta.

Ukidajući zabranu, vrhovni sudac rekao je da se ograničenja nametnuta u hramu Sabarimala ne mogu smatrati temeljnom vjerskom praksom. Mnoge trgovine i manji uredi zatvoreni su nakon što su hinduističke skupine pozvale na obustavu rada širom zemlje.

