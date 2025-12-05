Netko je upravo postao milijunaš: Izvučen Eurojackpot od 10 milijuna eura, evo gdje ide dobitak

U večerašnjem izvlačenju 97. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 1, 4, 18, 22, 24 te Euro brojevi 6 i 10, a upravo ta kombinacija donijela je igraču iz Njemačke vrijedni dobitak 5+2 u iznosu od 10 milijuna eura, priopćila je Hrvatska lutrija.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 9. prosinca 2025., a glavni fond ponovno iznosi 10 milijuna eura.