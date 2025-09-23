Ubojstvo bez tijela: misterij nestanka Delphine Jubillar pred sudom

U Francuskoj je ovoga tjedna počelo suđenje koje je već sada privuklo golemu pozornost javnosti. Razlog je jeziva i još uvijek nerazjašnjena enigma: gdje je nestalo tijelo žrtve? Na optuženičkoj klupi u gradu Albiju našao se 38-godišnji soboslikar Cédric Jubillar, kojega se tereti da je prije gotovo pet godina, u naletu ljubomore, ubio suprugu Delphine. On sve optužbe uporno negira, a slučaj je poseban po tome što nema ključnih dokaza – nema tijela, nema krvi, nema priznanja, niti ijednog izravnog svjedoka, piše BBC.

Priča, smještena u mali gradić na jugu Francuske, ubrzo je prerasla u pravu medijsku senzaciju. Na društvenim mrežama otvorene su desetine grupa u kojima se razmjenjuju teorije i "dokazi", što redovito frustrira i policiju i obitelji. – To su današnji šankovi, samo s neusporedivo više ljudi – slikovito je objasnio psihoanalitičar Patrick Avrane, autor knjige o društvenim stavovima prema kriminalu.

Nestanak Delphine Jubillar dogodio se u prvim satima 16. prosinca 2020., usred strogog lockdowna zbog covida. Njezin suprug tada je pozvao žandarmeriju i prijavio da je njegova 33-godišnja žena nestala. Delphine je radila kao noćna medicinska sestra u obližnjoj klinici, a iza sebe je ostavila dvoje male djece – šestogodišnjaka i bebu od 18 mjeseci.

Istragom se otkrilo da njihov brak nije bio sretan. Cédric je često konzumirao marihuanu i teško nalazio stabilan posao, dok je Delphine preko interneta upoznala drugog muškarca i razmišljala o razvodu. Policija i mještani pretraživali su okolne šume i napuštene rudnike, ali tijelo nikada nije pronađeno.

Unatoč tome, protiv Cédrica je 2021. pokrenuta istraga i smješten je u pritvor. Tužiteljstvo će na suđenju pokušati dokazati kako je imao jasan motiv – strah od gubitka supruge i obitelji. Kao dokaz navest će čudne postupke optuženoga u noći nestanka, tragove moguće borbe poput razbijenih naočala, te susjedovo svjedočanstvo o vrisci žene.

Jubillarov karakter također će se naći pod povećalom: pojedini svjedoci tvrde da je prije nestanka prijetio supruzi i da nakon njezina nestanka nije pokazivao zabrinutost. Dvoje njegovih poznanika – bivši cimer iz zatvora i bivša djevojka – rekli su policiji da im je priznao ubojstvo i čak otkrio gdje je zakopao tijelo. No, ni nakon novih iskapanja ništa nije pronađeno, pa obrana upozorava da su ti iskazi nepouzdani.

Srž cijelog procesa jest činjenica da protiv njega nema čvrstog dokaza – osim uvjerenja dijela javnosti da je upravo on "idealni krivac". Sam Jubillar uporno tvrdi da je nevin. Suđenje će trajati četiri tjedna, saslušat će se 65 svjedoka i 11 vještaka, a spis broji više od 16.000 stranica. Pisac Thibault de Montaigu u Le Figarou slučaj je usporedio s romanima Georgesa Simenona: – Kako je čovjek, koji je dnevno znao popušiti deset džointa, mogao izvesti savršeno ubojstvo bez ijednog traga? – pita se.

– Uspio je ubiti ženu, prenijeti njezino tijelo, sakriti ga tako da ga nitko ne nađe i vratiti se kući, dok su mu djeca mirno spavala. I sve to čovjek koji je policiju dočekao u pidžami s pandama i odmah zatim na mobitelu gledao Igru prijestolja. Je li riječ o genijalnom bleferu, nevjerojatnom sretniku ili nedužnom čovjeku? Odgovor će dati sud.