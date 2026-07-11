Trump Iranu prijeti napadom ako pokuša atentat na njega: 'Potpuno ćemo vas desetkovati, naredbe su već dane'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je naredio vojsci da bude spremna pokrenuti napade na Iran ako iranska vlada izvrši ili pokuša atentat na njega. Njegova oštra prijetnja stigla je uoči novih američko-iranskih pregovora, na kojima Washington od Teherana traži javno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid napada na komercijalne brodove. "Tisuću raketa je napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijede još tisuće, ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene", objavio je Trump na mreži Truth Social. "Naredbe su već dane, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna, u razdoblju od jedne godine, podložno produljenju, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana", dodao je.

Sjedinjene Američke Države traže od Irana da javno objavi kako je Hormuški tjesnac otvoren za plovidbu te da se obveže da više neće pucati na komercijalne brodove. To bi trebao biti jedan od glavnih američkih uvjeta u pregovorima koji bi se trebali održati u subotu. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane dužnosnike, objavili su da je Teheran privatno priznao savjetnicima američkog predsjednika da je pucnjava na brodove bila pogreška. Iranska strana navodno je, međutim, odgovornost pokušala prebaciti na odmetnutu skupinu unutar vlastitog sustava. Trump je rekao da su obje strane pristale nastaviti razgovore unatoč ovotjednim borbama oko Hormuškog tjesnaca, koje Bijela kuća smatra kršenjem primirja, piše BBC.

SAD i Iran u lipnju su potpisali sporazum o prekidu vatre, kojim se Iran, među ostalim, obvezao omogućiti siguran prolazak komercijalnim brodovima. Teheran je američkoj strani poručio da je "odmetnuta" frakcija tvrdolinijaša pokušala potkopati pregovore napadima na trgovačke brodove, rekli su visoki američki dužnosnici za CBS News. "Vratili su se za pregovarački stol i rekli: 'Zeznuli smo. Pogriješili smo. Nastavimo razgovarati'", rekao je jedan američki dužnosnik. Na brifingu za novinare u petak američki dužnosnici rekli su da je iranskom vodstvu preko regionalnih posrednika prenesena poruka kojom se zahtijeva da Teheran objavi priopćenje u kojem će proglasiti Hormuški tjesnac otvorenim i obećati da će prestati pucati na komercijalne brodove. "Ili će nam dati tu izjavu ili ishod za njih neće biti dobar", rekao je jedan dužnosnik, prenosi Reuters.

Bijela kuća također želi da Iran javno prizna kako je pucanje na trgovačke brodove bilo pogreška. Pregovore, koji bi se u subotu trebali održati u Omanu, trebali bi predvoditi američki potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner. Istodobno je delegacija Katara u petak otputovala u Iran na razgovore čiji je cilj smirivanje napetosti i olakšavanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Trump je ranije na Truth Socialu objavio da je Iran zatražio nastavak pregovora. "Islamska Republika Iran zatražila je od nas nastavak 'razgovora'. Pristali smo, ali Sjedinjene Države jasno su im i nedvosmisleno poručile da je primirje završeno", napisao je. U petak nisu prijavljeni novi napadi, nakon što su početkom tjedna izbile borbe u području Perzijskog zaljeva. Bio je to najteži sukob SAD-a i Irana otkako su dvije zemlje u lipnju potpisale privremeni sporazum.

Tri su broda pogođena dok su plovila rutom kroz omanske vode koju su preporučile Sjedinjene Države. Iran je više puta tvrdio da se jedini "siguran" prolaz nalazi na odvojenoj ruti kroz iranske teritorijalne vode. Napredak u pregovorima ostvaren je prošlog mjeseca, kada su SAD i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju u 14 točaka, čiji je cilj bio produljenje primirja i okončanje sukoba "na svim frontama". Prema tom sporazumu, Iran i Oman trebali bi s drugim zaljevskim državama održati pregovore kako bi definirali buduće upravljanje tjesnacem i pružanje pomorskih usluga. Iran je tijekom sukoba pokušao učvrstiti svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, uključujući osnivanje "Uprave za tjesnac Perzijskog zaljeva", za koju je tvrdio da će upravljati dozvolama za siguran prolazak brodova. Iranska novinska agencija Fars objavila je da bi prema novom sporazumu sa SAD-om tjesnacem u konačnici trebao upravljati Iran u koordinaciji s Omanom. Navodno se razmatra i mogućnost uvođenja naknada za brodove koji prolaze tim plovnim putem.